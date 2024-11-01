影／武陵櫻花季明年2月訂房 今早上開放2分鐘內搶完！

武陵櫻花季明年2月訂房，今天早上開放訂房，2分鐘內搶完，武陵農場表示，今天早上8點30分開放114年櫻花季訂房，過程順利，櫻花季期間房間已被預訂一空。

武陵農場表示，明年度114年武陵農場櫻花季2月訂房及交通管制，農場為方便遊客規劃行程，今天早上8點30分開放國民賓館114年2月訂房；露營區將於12月1日早上8點開放114年2月訂位。

114年度櫻花季管制期間暫規劃定於明年2月10日至2月23日止共14天。遊客於11月1日早上8點30分國民賓館網路訂房或電話訂房；12月1日早上8點露營區網路訂位。

團客部分(一日遊)預計今年11月10日上午9點起，開放旅行業網路登記預約。訂房專線：04─25901258、04─25901259轉分機2001、2002、2003