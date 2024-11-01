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開賣2分鐘秒殺！ 2025武陵農場櫻花季「國民賓館」2月訂房完售 住宿賞櫻還有這機會

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影／武陵櫻花季明年2月訂房 今早上開放2分鐘內搶完！

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵櫻花季每天開放訂房都是秒殺，今天早上開放訂房一樣熱烈。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季每天開放訂房都是秒殺，今天早上開放訂房一樣熱烈。圖／武陵農場提供

武陵櫻花季明年2月訂房，今天早上開放訂房，2分鐘內搶完，武陵農場表示，今天早上8點30分開放114年櫻花季訂房，過程順利，櫻花季期間房間已被預訂一空。

武陵農場表示，明年度114年武陵農場櫻花季2月訂房及交通管制，農場為方便遊客規劃行程，今天早上8點30分開放國民賓館114年2月訂房；露營區將於12月1日早上8點開放114年2月訂位。

114年度櫻花季管制期間暫規劃定於明年2月10日至2月23日止共14天。遊客於11月1日早上8點30分國民賓館網路訂房或電話訂房；12月1日早上8點露營區網路訂位。

團客部分(一日遊)預計今年11月10日上午9點起，開放旅行業網路登記預約。訂房專線：04─25901258、04─25901259轉分機2001、2002、2003

住宿棲蘭、明池園區將給予適量通行證開車入場，詳細內容再公告。

武陵櫻花季每天開放訂房都是秒殺，今天早上開放訂房一樣熱烈。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季每天開放訂房都是秒殺，今天早上開放訂房一樣熱烈。圖／武陵農場提供

櫻花季 武陵農場 訂房

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