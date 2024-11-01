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颱風地震釀東部災損 台鐵花蓮吉安志學間暫封鎖

中央社／ 台北1日電

花蓮縣昨天遭颱風「康芮」侵襲，今天凌晨又發生規模5.5地震，台鐵東部幹線多處災損，目前吉安與志學暫時封鎖，富源與光復間、景美與北埔間電力設備受損，台鐵搶修中。

台鐵公司上午6時30分發布新聞稿指出，昨天夜間出動所有人員及機具搶修，目前縱貫線（基隆到枋寮）、宜蘭線（八堵到蘇澳）、南迴線（枋寮到台東）都已恢復行駛；北迴線、花東線及部分其他路段仍在巡檢搶修中。

台鐵表示，受到地震影響，花蓮縣吉安與志學間木瓜溪橋北橋台軌道方向不整，暫時封鎖，將於上午偕同專業技師鑑定橋梁結構情形，並視確認結果再評估通車狀況，確保安全。

另外，花蓮縣富源與光復間因電力設備受損情形嚴重，預估修復時間約需10小時；花蓮縣景美與北埔間巡檢時發現電力設備受損，預估修復時間約需6小時。

台鐵指出，西部幹線的汐科站西正線因受颱風影響電車線斷損，搶修時間約需3小時，汐止與南港間暫以東正線單線雙向行車。

台鐵 花蓮

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