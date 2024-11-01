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苗栗等12縣市大、豪雨特報 白天高溫上探30度

中央社／ 台北1日電

中央氣象署指出，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天上午7時45分發布苗栗、高雄等12縣市豪雨、大雨特報；白天高溫中部以北為攝氏26至28度，南部及東半部為28至30度。

氣象署表示，今天受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，上午7時45分發布苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市豪雨特報，以及彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣、連江縣大雨特報。

溫度方面，白天高溫中部以北為26至28度，南部及東半部為28至30度，低溫各地為24至26度。

風浪方面，今天清晨基隆北海岸沿海空曠地區及馬祖有11級左右強陣風，苗栗至雲林地區、新竹以北及宜蘭、花蓮沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、澎湖也有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

另外，上午馬祖有11級以上強陣風，雲林以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島仍有9至10級強陣風，其他地區也有較強陣風。

氣象署表示，台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，並有長浪發生，尤其今天清晨仍易有3至5米以上浪高，北部、東北部沿海可達8米以上，東部沿海、澎湖仍可達6米以上。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天颱風及其外圍環流影響，環境風場轉為西南風，西南風可能挾帶微量境外污染物影響臺灣，影響情況視上游濃度累積而有所變化；北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

澎湖 颱風 馬祖

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