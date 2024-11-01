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花蓮凌晨密集連4震 0:18規模5.5全台有感 1縣市國家級警報響
康芮颱風影響期間，花蓮今天凌晨0時許連續4起有感地震，從凌晨0時18分至50分，包括1起顯著有感地震、全台及澎湖縣有感，以及3起小區域有感地震。
今天凌晨0時18分，在花蓮縣政府南方49.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模5.5地震，地震深度32.3公里。氣象署並針對花蓮縣發布災防告警系統訊息（俗稱國家級警報）。
各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度4級、台東縣地區最大震度3級、嘉義縣地區最大震度3級、雲林縣地區最大震度3級、嘉義市地區最大震度3級、彰化縣地區最大震度3級、台中市地區最大震度2級、宜蘭縣地區最大震度2級、高雄市地區最大震度2級、台南市地區最大震度2級、苗栗縣地區最大震度2級、桃園市地區最大震度2級、新竹縣地區最大震度2級、新北市地區最大震度2級、屏東縣地區最大震度1級、新竹市地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、澎湖縣地區最大震度1級。
第2起為今天凌晨0時20分，在花蓮縣政府南南西方46.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.0地震，地震深度27.3公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度1級、台東縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。
接著今天凌晨0時27分，在花蓮縣政府南南西方45.9公里，位於花蓮縣豐濱鄉，發生芮氏規模3.9地震，地震深度30.9公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。
地4起地震為今天凌晨0時50分，在花蓮縣政府南南西方48.5公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模4.1地震，地震深度33.4公里。各地震度級：花蓮縣地區最大震度2級、台東縣地區最大震度2級、南投縣地區最大震度1級。
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