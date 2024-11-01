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康芮凌晨2時減弱為輕度颱風 暴風圈仍籠罩全台

輕颱康芮海陸警尚未解除 對彰化以北、宜蘭及馬祖構成威脅

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
康芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
康芮颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

輕度颱風康芮過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心位在馬祖東南東方海面，向北北東轉東北東移動，中央氣象署今天清晨5時30分發布編號第21號海上陸上颱風警報。

康芮颱風今晨5時的中心位置在馬祖的東南東方約70公里之處，以每小時35轉42公里速度，向北北東轉東北東進行。南投、雲林至屏東、台東、花蓮、金門、澎湖已脫離暴風圈，對彰化以北、宜蘭地區及馬祖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒區域：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒區域：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，並有長浪發生，尤其今晨仍易有3至5米以上浪高，北部、東北部沿海可達8米以上，東部沿海、澎湖仍可達6米以上，避免前往海邊活動。

颱風及其外圍環流影響，氣象署發布陸上強風特報，今晨基隆北海岸沿海空曠地區及馬祖有11級左右強陣風，苗栗至雲林地區、新竹以北及宜蘭、花蓮沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、澎湖亦有9至10級強陣風；上午馬祖有11級以上強陣風，雲林以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島仍有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風。

29日0時至1日5時出現較大雨量如下：花蓮縣天祥1231毫米，宜蘭縣鴛鴦湖1203毫米，台中市審馬陣1030毫米，台北市擎天崗656毫米，屏東縣大漢山599.5毫米，新竹縣西丘斯山569毫米，高雄市多納林道558.5毫米，台東縣北源557毫米，新北市東山527毫米，南投縣翠華452.5毫米，嘉義縣里佳393毫米，基隆市國一S006K366毫米，桃園市高坡國小316.5毫米，雲林縣草嶺217毫米，台南市關子嶺206.5毫米；較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，成功15級，東吉島14級，基隆、彭佳嶼13級，新北、淡水、新屋、後龍、花蓮12級，台北、宜蘭、台東、澎湖11級，新竹、台南、大武、馬祖、金門10級。

台北市區經過一夜康芮颱風帶來的強風摧殘，許多路樹倒塌，路邊也可見到枝葉亂散。記者曾原信／攝影
台北市區經過一夜康芮颱風帶來的強風摧殘，許多路樹倒塌，路邊也可見到枝葉亂散。記者曾原信／攝影

康芮颱風

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