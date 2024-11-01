輕颱康芮海陸警尚未解除 對彰化以北、宜蘭及馬祖構成威脅

輕度颱風康芮過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，目前中心位在馬祖東南東方海面，向北北東轉東北東移動，中央氣象署今天清晨5時30分發布編號第21號海上陸上颱風警報。

康芮颱風今晨5時的中心位置在馬祖的東南東方約70公里之處，以每小時35轉42公里速度，向北北東轉東北東進行。南投、雲林至屏東、台東、花蓮、金門、澎湖已脫離暴風圈，對彰化以北、宜蘭地區及馬祖仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒區域：新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、馬祖應嚴加戒備。

海上警戒區域：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，並有長浪發生，尤其今晨仍易有3至5米以上浪高，北部、東北部沿海可達8米以上，東部沿海、澎湖仍可達6米以上，避免前往海邊活動。

颱風及其外圍環流影響，氣象署發布陸上強風特報，今晨基隆北海岸沿海空曠地區及馬祖有11級左右強陣風，苗栗至雲林地區、新竹以北及宜蘭、花蓮沿海空曠地區、蘭嶼、綠島、澎湖亦有9至10級強陣風；上午馬祖有11級以上強陣風，雲林以北沿海空曠地區及蘭嶼、綠島仍有9至10級強陣風，其他地區亦有較強陣風。