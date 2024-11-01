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凌晨00:18分花蓮發生規模5.5地震 最大震度4級

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凌晨0時18分花蓮近海規模5.5地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
圖/氣象署提供
圖/氣象署提供

中央氣象署表示，今天凌晨00時18分花蓮發生規模5.5地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府南方49.0 公里 ，位於花蓮縣近海，地震深度32.3公里。

各地震度級：

花蓮縣地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 4級

臺東縣地區最大震度 3級

嘉義縣地區最大震度 3級

雲林縣地區最大震度 3級

嘉義市地區最大震度 3級

彰化縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 2級

宜蘭縣地區最大震度 2級

高雄市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

桃園市地區最大震度 2級

新竹縣地區最大震度 2級

新北市地區最大震度 2級

屏東縣地區最大震度 1級

新竹市地區最大震度 1級

臺北市地區最大震度 1級

澎湖縣地區最大震度 1級

地震 花蓮縣政府

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