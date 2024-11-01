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星宇航空 榮獲APEX五星航空獎

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
星宇航空獲APEX五星航空獎。圖／星宇航空提供
星宇航空獲APEX五星航空獎。圖／星宇航空提供

全球知名航空乘客體驗協會（ＡＰＥＸ,Airline Passenger Experience Association）於美國加州長灘會議娛樂中心舉辦二○二五ＡＰＥＸ大獎頒獎典禮，星宇航空榮獲「二○二五五星航空」獎項（二○二五Five Star Major Airline），全球僅四十家航空公司獲此殊榮。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空成立至今，致力在軟硬體上提供旅客精品級的服務，並且珍視每位旅客的意見回饋，作為改進與成長的動力，不斷在設備、服務上精進，非常高興今年首度獲得ＡＰＥＸ五星航空殊榮，象徵星宇航空打造優質飛行體驗的努力獲得了成果，並贏得國際肯定。

星宇航空指出，ＡＰＥＸ五星航空評鑑為全球唯一依據旅客真實評價作為評選標準的航空獎項，今年搜集來自超過六百家航空公司、百萬個飛行行程的旅客評鑑結果，透過獨立的稽核公司進行認證，獲得ＡＰＥＸ五星級殊榮，也代表躋身全球前百分之七頂尖航空公司的行列。

星宇航空表示，近年於國際航空業界逐步嶄露頭角，今年初獲Airbus邀請，將其新世代Ａ三百三十neo廣體客機作為該機型代表，於新加坡航空展展出。此外，機上用酒更於今年《Global Traveler》Wines on the Wing評選中，奪得「最佳國際線頭等艙葡萄酒」整體排名第一名；未來將再全力拓展航網及機隊，打造印象深刻的精緻航空服務。

星宇 航空公司

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