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國光變色疫苗 同批9.4萬劑全銷毀
公費疫苗第二階段今天開打，新冠疫苗開放六個月以上全民接種，流感疫苗則開放五十至六十四歲民眾接種。國光流感疫苗日前傳變色事件，疾管署決定銷毀停用九點四萬劑疫苗，國光原定昨天補足數量，受康芮颱風影響，展延至十一月四日。
衛福部疾管署今年度公費疫苗分兩階段施打，上月先開放新冠及流感兩種疫苗給幼童、逾六十五歲長者及高風險族群等十一類對象施打；今天再開放五十至六十四歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗，以及六個月以上民眾接種新冠疫苗。
依疾管署統計，截至上月廿八日，公費流感疫苗接種數為三四九點八萬人次，逾六十五歲長者接種率達百分之卅點七，學齡前幼兒為百分之卅四點一。
疾管署今年公費流感疫苗，由五家廠商供應包含國光、賽諾菲、葛蘭素史克藥廠、東洋及高端。國光流感疫苗日前在基隆被發現有一劑變色，初判是疫苗膠塞瑕疵導致的單一事件，但相同批號疫苗已配送至台北、基隆、桃園、苗栗、花蓮、台東六縣市，目前該批號疫苗已暫停使用。
但衛福部日前決議，為維持民眾對公費疫苗信心，採取最嚴格標準，將與變色疫苗同批號的九點四萬劑疫苗，永久停用並銷毀。疾管署發言人羅一鈞說，依合約規定國光應於昨天須補齊九點四萬劑疫苗，但受康芮颱風影響，考量物流配送及收貨展延至十一月四日。
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