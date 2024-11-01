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不當醫檢師 她改當「胚胎師」助孕

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
胚胎師李怡蓉15年來，陪伴許多病患走過艱辛的求子路。記者黃義書／攝影
胚胎師李怡蓉15年來，陪伴許多病患走過艱辛的求子路。記者黃義書／攝影

台灣少子化嚴重，衛福部近年來擴大不孕症治療補助，生殖機構大搶「胚胎師」人才，以提升生育率。台北婦產科診所生殖中心胚胎師李怡蓉說，這份工作最大的成就感是陪伴患者從取卵、植入，再到最後順利懷孕，十五年來，陪伴許多人走過這極致的失望和希望「不是○，就是一百」的過程。

李怡蓉是醫檢系畢業的科班生，碩士畢業後，一心想投入臨床工作，多次婉拒到生殖機構工作，但在醫院服務需要輪班，不想熬夜的她，選擇跟著巡迴車做健康檢查，在某次健檢活動時，她凌晨四時起床、五時到醫院，一整個早上都在抽血，做了三個月，兜了一圈還是成為胚胎師。

國內胚胎師約有五百位，除了醫技系，營養系、獸醫系、動物科學等科系畢業生也會投入。李怡蓉說，這些科系學生多半已熟悉儀器操作，但在正式取得認證前，不能直接執行試管相關業務，會被安排進行手部穩定練習等，例如用移液器滴出等大、等距的水珠。

「我們進來實驗室就是個村姑。」李怡蓉說，胚胎師工作需長時間坐在實驗室，除了眼睛會不舒服外，肩頸痠痛、椎間盤突出也是常見職業病，愛漂亮的話也不太適合，因為化妝品、香水、美甲等揮發性物質會影響胚胎發育。

李怡蓉說，胚胎師薪資普遍較醫檢師佳，但偏向責任制，除照顧胚胎外，休假時還需安排進修課程，身心壓力不小，畢竟一個閃失，患者數十萬治療費用及無法迎接寶寶的失望，是巨大考驗，所以胚胎師要很有耐心。

隨著晚婚、晚孕，許多女性選擇凍卵。李怡蓉說，很多女性常在四十多歲事業有成時凍卵，但卵子品質已因年齡增長可能有所影響，建議凍卵最晚不超過卅五歲。

凍卵 患者

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