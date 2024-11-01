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非聽不可／乳癌放射治療與照護、腎癌的預防與治療
「食品安全面面觀」研討會
時間：11月10日（日）上午9時至12時
內容：台大醫院院長吳明賢、教授姜至剛等說明食安事件的解決方法
地點：TICC國際會議中心大會堂
台北市信義路5段1號
對抗乳癌，藥物治療知多少 乳癌放射治療與照護
主講：台大醫院腫瘤醫學部醫師黃柏翔
台大醫院腫瘤醫學部醫師李姵萱
時間：11月6日（三）
下午2時至4時10分
地點：台大醫院西址第七講堂
台北市中正區常德街1號
洽詢：02-2356-2098
睡眠疾病的預防與保健 腎癌的預防與治療
主講：台大醫院精神醫學部部主任黃宗正
台北榮總泌尿部部主任黃逸修
時間：11月9日（六）
上午10時至12時、下午2時至4時
地點：新北市立圖書總館演講廳
新北市板橋區貴興路139號3樓
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會
02-2953-7868新北市立圖書總館
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