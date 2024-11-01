聽新聞
0:00 / 0:00

非聽不可／乳癌放射治療與照護、腎癌的預防與治療

聯合報／ 本報訊

「食品安全面面觀」研討會

時間：11月10日（日）上午9時至12時

內容：台大醫院院長吳明賢、教授姜至剛等說明食安事件的解決方法

地點：TICC國際會議中心大會堂

台北市信義路5段1號

對抗乳癌，藥物治療知多少 乳癌放射治療與照護

主講：台大醫院腫瘤醫學部醫師黃柏翔

台大醫院腫瘤醫學部醫師李姵萱

時間：11月6日（三）

下午2時至4時10分

地點：台大醫院西址第七講堂

台北市中正區常德街1號

洽詢：02-2356-2098

睡眠疾病的預防與保健 腎癌的預防與治療

主講：台大醫院精神醫學部部主任黃宗正

台北榮總泌尿部部主任黃逸修

時間：11月9日（六）

上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書總館演講廳

新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會

02-2953-7868新北市立圖書總館

台大醫院 醫學

延伸閱讀

新婚3個月便確診乳癌 32歲女分享老公真實反應

新婚3個月便確診乳癌 32歲米娜分享老公真實反應

創輕便乳癌篩檢設備助農村 南美洲女孩奪創業冠軍

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送台大醫院急救

相關新聞

凌晨0時18分花蓮近海規模5.5地震 最大震度4級

中央氣象署表示，今天凌晨00時18分花蓮發生規模5.5地震，最大震度4級，震央即在花蓮縣政府南方49.0 公里 ，位於花...

含蘇丹紅咖哩粉流入9縣市 賣出3千公斤

濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉（效期2026.05.06）」被檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，流入9縣市。複雜流向追查難度高，...

醫院缺醫檢師 生技大搶人才

醫療院所不僅缺護理師，一一四年度中央政府總預算案整體評估報告指出，各大公立醫院近五年醫事人員空缺前兩名為藥師、醫檢師。衛...

健康主題館╱失智症早發現早治療 可延緩退化5至8年

● 全世界每年約990萬人罹患失智，平均3秒有1人

超商便當健康吃 注意營養均衡及鈉含量

不少年輕人出社會後，成為外食族的一分子。一名網友疑惑，常吃超商微波食品是否不利身體健康？台大醫院北護分院營養師簡妙凌認為...

非聽不可／乳癌放射治療與照護、腎癌的預防與治療

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。