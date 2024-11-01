含蘇丹紅咖哩粉流入9縣市 賣出3千公斤

濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉（效期2026.05.06）」被檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，流入9縣市。複雜流向追查難度高，其中有流入高雄2家廠商再分裝銷售，高市衛生局指出，目前僅下架回收30多公斤，單是此部分就有千餘公斤下落不明。

此批咖哩粉為濟生公司斗六廠製造，但雲林縣衛生局查出，原料中的香純香菇精、丁香是新莊廠生產，其餘原料由台北總公司採購，再送至斗六產加工產出，斗六廠的餘料剩13公斤多，全案移到北市府進一步追查；據掌握，每盒0.6公斤特調咖哩粉共生產5253盒，僅2盒品管留樣，其餘全數賣出，恐多達3150公斤。

新北市衛生局上月1日抽驗特調咖哩粉產品，從濟生公司標示2024年5月7日出產、有效日期至2026年5月6日的飛馬牌特調咖哩粉，檢出蘇丹色素1號，擴大稽查下游廠商，懷疑流向9縣市。

高市衛生局表示，29日收到新北市府公文就展開調查，發現高市下游業者騰鑫興公司、合懋食品商行進貨這批咖哩粉，前者分裝1936盒共1161.6公斤，後者分裝15盒共9公斤，都上市銷售，進一步稽查合懋及4間旺來昌食品原料購物廣場，共下架回收59盒、35.4公斤。

高市衛生局指出，相關產品已銷至屏東、台南業者，有通報兩縣市府處理。屏東縣衛生局指出，下游共銷到屏東3家業者，已請業者下架產品；南市衛生局表示，昨下午接獲高市通報，台南6家業者進貨共281盒咖哩粉產品，已通知業者下架產品，會再派員了解回收情況。

濟生公司產品被驗出含蘇丹色素並非頭一遭，2月時雲林縣衛生局檢出辣椒粉含有蘇丹色素3號，當時高雄共4家下游業者進貨含蘇丹色素的3款咖哩粉，總數1242包，共798公斤，當時下架回收681公斤。