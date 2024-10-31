強颱「康芮」登陸 宜蘭風強雨驟
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的東北海岸沿線強風豪雨，台2線宜蘭大里路段，在雨水不斷沖刷下發生土石坍方，行經此路段的大型連結車小心翼翼通行，而強風豪雨也侵襲宜蘭地區，造成市區多處路樹倒塌，瞬間強陣風也讓開門營業的商家搏命護著招牌看板，豪雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。
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