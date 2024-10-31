快訊

直播／移動快速已到嘉義！康芮減弱成中颱 中心有過山趨勢

劉德華演唱會臨時喊卡惹怨 到場粉絲爆哭「我都沒去搶周杰倫」

新北停電數全國第四高⋯災情竟集中都會區 居民哀號：電燈在閃好害怕

強颱「康芮」登陸 宜蘭風強雨驟

攝影中心／ 記者許正宏／宜蘭即時報導
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，大雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，大雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。記者許正宏／攝影

強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的東北海岸沿線強風豪雨，台2線宜蘭大里路段，在雨水不斷沖刷下發生土石坍方，行經此路段的大型連結車小心翼翼通行，而強風豪雨也侵襲宜蘭地區，造成市區多處路樹倒塌，瞬間強陣風也讓開門營業的商家搏命護著招牌看板，豪雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。

強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，造成市區多處路樹倒塌，瞬間強陣風也讓開門營業的商家搏命護著招牌看板。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，造成市區多處路樹倒塌，瞬間強陣風也讓開門營業的商家搏命護著招牌看板。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，造成市區多處路樹倒塌。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，造成市區多處路樹倒塌。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，大雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，大雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，大雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的宜蘭地區強風豪雨，大雨更是造成壯圍地區的美福村積淹水，田地與道路融成一片汪洋，警方也拉起封鎖線禁止進出，讓村內的車輛只能等待水退後駛出，隨著強颱「康芮」登陸，越晚風雨將會越發強烈，中央氣象署呼籲民眾務必注意自身安全。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的東北海岸沿線強風豪雨，台2線宜蘭大里路段，在雨水不斷沖刷下發生土石坍方，行經此路段的大型連結車小心翼翼通行。記者許正宏／攝影
強颱「康芮」來勢洶洶，颱風中心下午1時40分登陸台東成功鎮，迎風面的東北海岸沿線強風豪雨，台2線宜蘭大里路段，在雨水不斷沖刷下發生土石坍方，行經此路段的大型連結車小心翼翼通行。記者許正宏／攝影

康芮颱風

延伸閱讀

強颱康芮釀全台曾停電戶數逾57萬 台電曝「台東縣」受災戶最多

太危險…颱風康芮颳強陣風 嘉義沿海民眾冒風雨前往遊憩

影／劉德華演唱會停辦歌迷錯愕跳腳 小巨蛋現場畫面曝光

影／康芮狂風大作！長庚警衛「肉身護牆」被吹飛摔地 驚險過程全拍下

相關新聞

最新風雨預測出爐！強颱康芮襲台 「8縣市」明達到停班課標準

強颱康芮今下午1時40分登陸台東成功鎮，今晚至明天清晨各地風雨仍劇烈，中央氣象署今下午4時公布最新風雨預測，明天8縣市達...

康芮颱風強風豪雨肆虐！全台1死73傷 停電46萬餘戶

強烈颱風康芮暴風圈由最早250公里至280公里到持增胖為320公里，颱風中心已於今天凌晨2時登陸，暴風圈正壟罩全台，全台...

強颱康芮發威 新北環狀線、淡海、安坑輕軌下午3點半停駛

強颱康芮發威中，新北市捷運公司剛剛宣布，新北環狀線、安坑輕軌與淡海輕軌陸續達到停駛標準，15時30分全線停駛。

登陸颱風眼就消失！康芮估下午5時減弱成中颱 晚間出海

強颱康芮目前中心位置在台東東北方約40公里之處，七級風暴風半徑320公里，十級風暴風半徑150公里，近中心最大風速每秒5...

「飛機明顯搖晃」颱風康芮襲台班機異動 外國旅客驚呼：頭很暈

受到颱風康芮影響，今天多架班機出現取消或出發抵達時間異動情況。旅客表示，相信航空公司的判斷；航空公司則呼籲民眾，隨時留意...

颱風移動快速已到嘉義！康芮減弱成中颱 中心有「過山趨勢」

康芮颱風今下午1時40分於台東成功鎮登陸，登陸沒多久颱風眼就消失，預估今晚出海，中央氣象署表示，康芮在下午5時減弱成中颱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。