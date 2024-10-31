憂颱風假悶成壓力鍋 醫教「苦中作樂、離苦得樂」育兒法

颱風康芮直撲台灣，目前中心位置在台東東北方約40公里處，今全國停班停課，為了不讓親子關係繃成壓力鍋，有些家長發起「集合令」和朋友一起育兒。醫師指出，「苦中作樂、同舟共濟」有助沖淡無法出門的苦悶，或者也可以乾脆在家耍廢，把握時間一起完成平常沒時間做的事情，例如同「粥」共濟，一起煮東西吃，共同耍廢放空凝聚親子關係，也算「離苦得樂」。

現在的家庭結構多為父母和子女組成的小家庭，小孩平常會到學校或托育機構，但這類雙薪家庭如碰到颱風假，小朋友的精力旺盛又不能出門，家長們往往哀鴻遍野。今年已放三次颱風假，有網友在社群分享，當宣布颱風假時，就會邀請朋友，帶著年齡相仿的孩子到家中，大家共同育兒、分擔壓力。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，颱風天要考慮的第一件事就是安全，如果在家裡覺得安全，就在家活動，如果認為大家一起，例如住附近、安全沒有太大顧慮時，同舟共濟度過這段時間，也比較能轉移注意力、沖淡不能出門的情緒。

如果風雨真的大到無法出門，許正典表示，也可以作為凝聚親子感情的方式，平常可能因為工作、課業無法聚在一起，此時建議乾脆一起享受自在時光，在安全且不影響家中環境狀態下，一起耍廢、放縱，也算是某種程度上的「離苦得樂」，這兩個心境完全不同，但都可以達到舒壓、減壓及轉移注意力的目標。

颱風期間，家長也許會盯著電視、手機上警報資訊，這段時間也可以用來機會教育，要如何把注意力放在該注意的事物上，而不是只用來打電動。許正典以自己為例，他告訴孩子，本來今天要看診，但即使因為颱風天停診，還是有病歷、報告、評鑑等文件要整理，把這些該做的事做完，之後就有比較多的親子時光；颱風天同「粥」共濟也是促進親子關係的好方法，一家人一起煮東西吃，會是很好的正向記憶經驗。

許正典提到，小朋友難免期待繼續放颱風假，家長可以告訴孩子，期待歸期待，但不管明天放不放假，該完成的作業還是要完成，如此一來，如果明天又放假，那就會有賺到連續假期的感覺；如果明天要上課，作業卻沒寫完，反會讓自己緊張又忙亂。