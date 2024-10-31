颱風在家太悶？家長嘆「比上班還累」 醫提育兒心法享親子時光

下半年颱風假不斷，大人、小孩在家悶成壓力鍋，醫師今天分享「苦中作樂」、「離苦得樂」育兒法，從一起耍廢、放空，到透過身教方式管控3C使用，享受偷得浮生半日閒的親子時光。

今年從7月開始至今，颱風凱米、山陀兒到即將登陸的康芮，接力為台灣帶來狂風暴雨，締造「連假都是颱風給的」現象級傳說，直接打亂各種計畫，尤其宅在家還要想辦法幫小朋友放電，讓不少家長直呼比上班還累。

既然是颱風天，台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典今天接受媒體電訪指出，首先當然就是注意安全，在這個大前提下，平常也許沒時間跟親朋好友互動，這時可以考慮聚一聚，小孩有玩伴也比較容易轉移注意力，透過「苦中作樂」的方式，來沖淡防颱宅在家的壓力。

若考量安全因素不方便湊在一起，「那也沒有關係呀，我都建議家長不如一起耍廢吧！」讓孩子體驗一下什麼叫做「沒事做」的感覺，雖然跟苦中作樂是不同的心態，許正典認為都有助於達到舒壓減壓跟轉移注意力的目的。

許正典強調，體驗「放空自在」的狀態是好事，放鬆千萬不能變成放縱，例如損壞家中物品甚至導致受傷等狀況。

至於如何避免小朋友沒事做而放肆使用3C產品，許正典直言，家長也很難避免，比方說一直注意颱風動向等，所以他建議用身教的方式來達到管控目的。

以他自己為例，今天不看診不代表醫院沒事，帶著孩子一起把該整理的資料、講稿、作業等，循序漸進處理好，接下來反而會有更多親子相處時間，可以一起煮飯、聊天，說不定有意外收穫。

期待明天還能繼續放假是人之常情，許正典說，期待歸期待，仍應預做準備，包括把功課寫一寫，明天如果放假可以更放鬆，沒有的話，至少會覺得比較輕鬆，這就是他常說的「先苦後樂」，迎接明天的心情也能好一點。