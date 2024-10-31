國際高速鐵道協會今照常展開 齊聚12國探討高鐵發展

國際高速鐵道協會（International High-Speed Rail Association, IHRA）今在台北舉辦2024年度會議（IHRA Meeting 2024），有來自日、美、英、澳、泰、印、越等12國、約200位高速鐵路業者、專家參與，討論高速鐵路全球發展的未來。前副總統陳建仁出席致詞也說，高鐵改變台灣人民生活習性，從文化上改變一個國家的生活形態。

台灣高鐵公司董事長江耀宗會中以「台灣高鐵成功的歷史時間軸：從規劃與實施到今天的大成功」為題，與國際鐵道同業分享，台灣高鐵公司自興建階段起，如何一步一腳印，引進國際驗證標準，為台灣打造安全穩健的高鐵系統。近年也結合台灣軌道工業與IT資通訊實力，成功完成多項維修物料本土化開發。

陳建仁致詞表示：高鐵發展已成為全球趨勢，是可以改變經濟、社會和人民生活的重要交通建設，也是可以重塑一個國家的力量。台灣高鐵不僅在政治、經濟、社會文化上造成改變，也改變台灣人民生活習性，從文化上改變了一個國家的生活形態。過去調查政府施政中，台灣高鐵的滿意度高達95%以上，顯示台灣高鐵確實深入人心。

IHRA會長宿利正史表示，台灣高鐵是日本新幹線系統首次於海外導入並成功的案例，此次不僅解開台灣高鐵成功的關鍵，也介紹日本、印度、美國和澳大利亞等國的高鐵最新狀況等，透過會議的討論，為參加的各國鐵道同業帶來相當大的助益。

高鐵公司明也將安排技術參訪，向與會來賓展示近年推動本土化的成果，包括在桃園運務大樓參觀行控中心、駕駛模擬機與高鐵探索館；另到燕巢總機廠參觀本土化的柴液型調度機關車、電車線維修工程車、轉向架走行測試設備，以及無人機檢測技術。