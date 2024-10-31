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「雲門」再登北美劇院 票房亮眼 破場館現代舞售票紀錄

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
《十三聲》演出受到當地觀眾熱烈迴響，並打破該中心現代舞演出售票紀錄。圖／文化部提供
《十三聲》演出受到當地觀眾熱烈迴響，並打破該中心現代舞演出售票紀錄。圖／文化部提供

雲門舞集於10月至11月在美國及加拿大展開橫跨9個城市、共13場的巡演行程，本月30日在美國莫斯藝術中心（Moss Art Center）演出《十三聲》，除了是首個站上該場地表演的台灣舞團，該演出更受到當地觀眾熱烈回響、打破該中心現代舞演出售票紀錄。

文化部表示，雲門此次巡演推出《十三聲》與當地觀眾見面，表現令人驚艷，演出結束時全場起立鼓掌喝采，連續2次謝幕才落幕。莫斯藝術中心執行董事兼維吉尼亞理工大學藝術事務副教務長華克斯（Ruth Waalkes）觀賞後表示，有興趣邀請台灣其他現代舞團體前往演出，顯示本次演出已為台灣當代舞蹈在當地奠下良好口碑。

雲門舞集此行不僅帶來精彩演出，更致力於藝術教育的推廣。文化部指出，演出前一晚，雲門特別安排大師班，分享融合東西方的獨特身體語彙，並教授《十三聲》中的經典動作片段。此外，駐美國代表處台灣書院也特別為雲門舉辦演前酒會，邀請當地重要藝文人士觀賞演出及交流，出席者包括維吉尼亞理工大學執行副校長兼教務長克拉克（Dr. Cyril Clarke）及建築、藝術與設計學院院長劉彩露等人。

《十三聲》為雲門藝術總監鄭宗龍的代表作之一，這齣享譽國際的作品曾獲英國《泰晤士報》盛讚為「震懾全面感官的文化記憶」，同時也贏得《華盛頓郵報》普立茲獎得主、舞評家Sarah L. Kaufman的高度評價，她形容，舞者的演出「宛如身處夢境之中，呈現出一場無瑕的完美演出。」

文化部提到，雲門舞集本次美加巡演，是自1979年首度赴美演出後，第20次登上北美劇院舞台。本次維吉尼亞州演出之後，將繼續轉赴加州聖塔芭芭拉及戴維斯、賓州匹茲堡、新墨西哥州聖塔菲、科羅拉多州丹佛，以及加拿大班夫和蒙特婁等地演出。

雲門舞集於本月30日在美國莫斯藝術中心演出《十三聲》。圖／文化部提供
雲門舞集於本月30日在美國莫斯藝術中心演出《十三聲》。圖／文化部提供

文化部 美國 雲門舞集

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