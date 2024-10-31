國軍桃園總醫院新竹分院加入 竹市失智共照中心再+1

新竹市目前共有三家失智共同照護中心，分別是台大醫院新竹分院、新竹國泰綜合醫院及新竹馬偕醫院，為了因應高齡化社會，新竹市府今指出，國軍桃園總醫院新竹分院已於上月加入失智服務行列，成為第四家失智共同照護中心，預估可提升10%服務量能，持續關懷更多失智症患者及其家屬，減輕照顧負擔。

衛生局指出，竹市54歲的郭姓男子是一名失智症患者，面臨著妄想他人偷竊、半夜遊走、日夜顛倒、作息紊亂及重複外出又返家的問題。這些行為讓主要照顧者郭妻長期處於擔心和焦慮，身心俱疲。

所幸經失智共照中心護理師每月的電話追蹤及醫療團隊討論、藥物調整後，讓郭男的狀況逐漸穩定。郭妻表示，有了失智共照中心的個案管理師和醫師的支持，讓她感到不再孤單，背後強大的後盾支持，讓她重新找回自己的生活，並減輕照顧的負擔。

市府指出，衛生福利部今年3月公布最新台灣社區失智症流行病學調查結果，65歲以上老年人口的失智症盛行率為7.99%，推估竹市約有5000多個家庭受到失智症影響。對此，市府整合竹市醫療資源，建立4家失智共同照護中心和8處失智社區服務據點，提供家庭醫療協助及轉介服務，同時提供相關的照顧知識與長照資源。透過參加失智照顧據點的各類活動，期望協助長輩延緩腦部退化，讓家屬獲得適當的喘息時間，並享有更高品質的生活。

國軍桃園總醫院新竹分院長葉建志說，醫院自2018年成立失智社區服務據點以來，已持續運營六年多，並定期開辦延緩失智及認知促進等相關課程，鼓勵失智長者積極參與活動，以期延緩失能速度並減輕照顧者的壓力。為滿足日益增加的失智症防治需求，醫院近期成立失智共同照護中心，以提供失智者及其家庭提供不同階段所需的完整生活照顧與醫療諮詢服務，並協助建設失智友善的社區環境，期望能夠照顧到更多失智家庭。