旅客搭高鐵無辜被針扎 高鐵公司：立刻協助消毒、調查

有網友在社群平台「Threads」發文表示，昨晚搭乘高鐵南下列車，到達目的地起身整理行李時，居然發現椅墊上有一根細針，他也疑似被扎傷，提醒其他旅客留意。

對此，台灣高鐵公司表示，昨天接到旅客反映，在列車上遭針灸用具扎傷，車站護理師第一時間替旅客進行消毒，並進一步調查原因。

有旅客反映，他昨天搭乘高鐵，在左營站下車前，發現被座椅上的不明細針扎到。高鐵公司表示，左營站昨天接到旅客反映，在列車上遭針灸用具扎傷，車站護理師第一時間立即協助旅客進行檢傷。

雖未發現明顯穿刺傷或針尖劃傷痕跡，但為確保旅客安全，仍立即為旅客施以大面積消毒，並建議旅客若感不適，可再行前往醫院抽血檢驗。

高鐵公司表示，目前正針對此案進行調查，進一步釐清原因，高鐵公司也將主動持續致電關懷旅客狀況。