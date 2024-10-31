新冠XEC變種病毒傳播力強 台大示警：曾染疫者也難抵抗

「面對新冠XEC變種病毒，台灣民眾不能輕忽。」台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙示警，由台灣目前主流變異株KP.3.3與KS.1.1重組而成的XEC變異株，近期經研究證實，其傳播力、免疫逃脫力均增強，恐自11月開始對台灣造成影響，且歲末年終社交活動增加，病毒在室內傳播，疫情將持續至明年一、二月。

根據疫情監測，英國主要流行病毒株雖仍為KP.3.1.1，但XEC變種病毒占比攀升。陳秀熙表示，經有效再生數推估發現，與JN.1變異株相比，XEC變種病毒有效再生數達1.13倍，代表傳播力更強，研判歐美地區在耶誕假期會受XEC變種病毒影響，台灣則在今年11月起至明年2月持續受影響，建議高齡族群、慢性病患、免疫低下患者，應盡早接種JN.1疫苗。

陳秀熙指出，研究發現，XEC感染性顯著高於KP.3；中和抗體測試也發現，感染XBB.1.5、JN.1、KP.3.3的康復者對XEC中和抗體濃度都顯著下降，意思是即使民眾過去感染過其他新冠病毒變異株，也無法抵抗XEC變種病毒，仍會遭受感染，且XEC變種病毒、KP.3.1.1變異株比KP.3展現出更高免疫逃逸能力，「在在顯示施打疫苗的重要性，透過疫苗接種，才能減少脆弱族群超額死亡。」

根據衛福部疾管署，近4周國內流感併發重症確定病例通報逐漸升高。陳秀熙表示，受新冠疫情交互影響，國人體內對流感病毒抵抗力消退，呼籲家有脆弱族群，或本身就是脆弱族群的民眾，應盡早接種流感疫苗，避免流感於秋冬流行時，導致的重症情況。

另，感染新冠病毒及其變異株後，患者部分症狀持續出現，被稱為「長新冠」。陳秀熙表示，國內對長新冠議題較少關注，但根據統計，全球約有4億人出現長新冠症狀，康復者出現心血管、神經系統或代謝症候群症狀，背後原因是康復後病毒持續存在人體內，導致民眾免疫失調、微生物群失衡、內皮細胞及神經元發炎、粒線體功能障礙等情況。