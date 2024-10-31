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台南6旬男反覆腦中風 竟是因心臟冠狀動脈硬化所致

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南一名64歲姜姓男子因反覆出現腦中風就醫，孰料竟是心臟重度冠狀動脈硬化及狹窄，奇美醫院心臟內科團隊透過先進AI影像導航、旋磨及震波氣球等技術，成功打通姜男心血管嚴重鈣化及狹窄處，其術後恢復良好，順利回歸正常生活。圖／奇美醫院提供
台南一名64歲姜姓男子因反覆出現腦中風就醫，孰料竟是心臟重度冠狀動脈硬化及狹窄，奇美醫院心臟內科團隊透過先進AI影像導航、旋磨及震波氣球等技術，成功打通姜男心血管嚴重鈣化及狹窄處，其術後恢復良好，順利回歸正常生活。圖／奇美醫院提供

台南一名64歲姜姓男子因出現反覆腦中風症狀，經檢查發現其心臟冠狀動脈硬化及狹窄問題嚴重，經奇美醫院心臟內科團隊透過先進AI影像技術結合震波氣球擴張術，成功打通姜男心血管嚴重鈣化及狹窄處，其術後恢復也良好，順利回歸正常生活。

根據衛福部統計，全台去年因心臟病死亡人數為2萬3424名，占總死亡人數的11.4%，即每10個人就有1人因為心臟病致死，心臟病仍是全球及台灣最嚴重的死亡原因之一，反映心臟病的嚴重影響，更突顯民眾應對心臟健康議題的重視。

奇美醫院心臟血管內科醫師洪俊聲表示，心臟疾病治療目前以藥物治療及生活型態介入為主，對於嚴重鈣化的冠狀動脈，若是無法使用氣球順利擴張，大都只能接受傳統冠狀動脈繞道手術，但對於高齡、多重慢性病及體弱的病人來說，開刀風險高，是否接受手術常讓病人及家屬陷入兩難。

他提到，近年來醫學界對於冠狀動脈心臟病治療方法取得重大突破，像是導入光學相干斷層掃描（OCT） AI影像分析、3D重組、旋磨系統及震波氣球等技術，不僅可提高診斷及治療的準確性，更能有效安全地解決嚴重鈣化血管，確保手術安全性及治療成果。

洪俊聲也說，64歲姜男因發生反覆腦中風症狀，經檢查確認其心臟有嚴重冠狀動脈硬化及狹窄問題，又在心導管手術時發現姜男心臟左前降支動脈硬化相當嚴重，難以打開鈣化狹窄處，因此，團隊先安排其藥物治療1個月後，再運用先進AI影像導航系統結合震波氣球擴張術，解決嚴重鈣化及狹窄處，成功打開血管，順利完成支架放置手術。

洪俊聲說明，奇美醫院自2022年11月同時引進光學相干斷層掃描（OCT） AI影像系統及震波氣球系統，已多次成功為許多嚴重鈣化狹窄的心臟病病人進行心導管介入治療，病人接受治療後，冠狀動脈血流改善、心絞痛症狀也都減輕，生活品質大幅提升，更減少手術併發症發生率。

心臟病 手術 腦中風

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