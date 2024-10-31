颱風在家吃飯得注意「這事」 少女吐到休克全因這病毒

強颱康芮來襲，全台22縣市停班停課，多數人避免外出，選擇在家中度過。醫師提醒，近期社區內不只流行呼吸道病毒，腸胃道病毒也在流行，幾天前一位10多歲少女，不明原因從晚上吐到隔天早上，原想吐完就沒事，隔天卻因為神智不清緊急送醫，當時血壓已低於90mmHg，瀕臨休克，診斷判定是感染諾羅病毒。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，颱風天後，呼吸道或是腸胃道病毒感染的患者就會增加，颱風並非導致兩種病毒傳播的原因，而是颱風假間接導致人與人的接觸增加感染率。諾羅病毒是典型「一人感染全家中鏢」的病毒，籲颱風天全家聚首，食物需充分加熱。

一位10多歲少女，日前在家中從晚上吐到隔天早上，一開始不曉得嘔吐原因，家人認為休息一下，症狀就會改善，沒想到少女整晚都在吐，一路吐到早上，到了早上不只沒東西可以吐，還神智不清症狀，家人緊急送醫，少女一量血壓竟低於90mmHg，已到休克標準。

吳昌騰說，當下立即給予她藥物，同時補充輸液恢復體力，直到可以進食不再嘔吐，才讓她返家，由於少女的嘔吐症狀是因「諾羅病毒」而起，諾羅病毒的傳播方式是吃下被諾羅病毒汙染的食物或水，接觸被諾羅病毒汙染的物體表面，再碰觸到自身的嘴、鼻、眼睛等粘膜傳播。所以即使少女停止嘔吐，諾羅病毒仍可能傳播。

諾羅病毒被稱為是「一人感染全家中鏢」的病毒，吳昌騰說，今天全台放颱風假，而社區內諾羅病毒仍處於流行期，家人或朋友間一起飲食，一定要注意食物是否有煮熟，吃飯前一定要將手徹底洗乾淨，避免颱風天後染疫。

吳昌騰說，今天是颱風天，如果在家中已經出現嘔吐、拉肚子且無法進食的症狀，建議次數一旦超過5次就要擔心有脫水的風險，需適度補水，超過8次就建議立即到醫院就醫，脫水之後，血壓就會下降，進而導致休克等，恐危急生命。

吳昌騰提醒，社區目前仍處於多種病毒感染的階段，呼籲民眾做好自身的防疫措施，勤洗手、戴口罩、打疫苗。