康芮颱風即將登陸 暴風圈籠罩全台、澎湖 宜蘭鴛鴦湖累積雨量破千

中央氣象署持續發布強颱康芮的海上陸上颱風警報，氣象署表示，康芮颱風上午11時的中心位置在台東的東南東方約70公里之處，以每小時21公里速度，向北北西轉北北東進行。

氣象署說，強颱康芮目前在台東東南東方近海，向北北西轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續增強。

陸上警戒區域：台灣各地區及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。海上警戒區域：台灣附近各海面、巴士海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，易有5米以上浪高，尤其東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海並易有長浪發生，避免前往海邊活動。

陸上強風特報：颱風影響，蘭嶼、綠島已有14級以上強陣風，今天台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門亦有9至10級強陣風。

29日0時至31日11時出現較大雨量如下：宜蘭縣鴛鴦湖1022.5毫米，台中市審馬陣608毫米，台北市擎天崗592.5毫米，花蓮縣赤柯山435毫米，新竹縣白石420.5毫米，新北市水利署火燒寮370毫米，台東縣樟原297毫米，基隆市國一S006K228毫米；較大陣風區域如下：蘭嶼、綠島17級以上，東吉島13級，花蓮、成功12級，新屋、台東、彭佳嶼11級，後龍、台南、宜蘭、大武、澎湖10級。