嘉市4大百貨不約而同放颱風假 業者：考量員工安全

這次康芮颱風來勢洶洶，今天全台都停班停課，嘉義市4大百貨業者也少見不約而同宣布暫停營業1天，主要考量員工上下班安全；訊息引起網友熱議，「支持百貨公司放颱風假」、「很棒！員工的命也是命！也不要讓客人有僥倖出門逛街的機會！」

康芮颱風來襲今天上午嘉義市秀泰生活、耐斯百貨、遠東百貨及新光三越等4家百貨業者不約而同宣布暫停營業1天。

業者表示，這次颱風預報資料很明顯達到停班、停課標準，考量員工上下班行車安全，因此決定暫停營業1天。後續再依颱風發展，滾動式調整公布。

以往颱風來襲秀泰生活館仍然營業，這次連影城也都暫停營業1天；業者表示，以往颱風假因為嘉義縣市共同生活圈關係，有時嘉縣放颱風假但市區還未達停班停課標準，所以會有颱風假感覺百貨公司還在營業的狀況。

以往颱風假會有不少民眾到百貨商場、影城或其他大賣場遊逛，但這次颱風來襲除4大百貨暫停營業外，嘉義in89豪華影城、秀泰影城都停暫營業1天，嘉年華影城也只營業半天。