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康芮颱風來襲持續降雨 時隔2年石門水庫開啟溢洪道洩洪
康芮颱風來襲自昨夜迄今豪雨不斷，北區水資源分署統計自昨日迄今上午8時降雨量達175毫米，加上水庫目前水位達244.85公尺、蓄水率達99%，且入流量仍增加中，因此目前已開啟溢洪道洩洪，也是繼2022年尼莎颱風後，時隔2年再次啟用溢洪道洩洪。
昨日迄今上午8時降雨量達175毫米，使石門水庫入流量達每秒1612立方公尺，目前水庫水位244.85公尺，蓄水率達99%，距離滿庫僅剩15公分距離，加上預估將持續降雨入流持續增加，為水庫安全考量，分署決定開啟溢洪道洩洪，水庫包括溢洪道、排洪與排砂隧道、河道放水路等出流總量達每秒1570立方公尺，降雨預測溢洪道將持續操作至今日下午，後續依水庫入流量變化調整出流量因應。
石門水庫前次溢洪道操作是前年10月16日尼莎颱風，與本次操作間隔約2年，因現水庫會持續大量放水，且戶外風雨甚大，呼籲民眾避免外出及注意安全，尤其切勿進入河道範圍，以確保生命財產安全。
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