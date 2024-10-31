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康芮下午起影響大 有機會2天颱風假？蔣萬安：晚8時宣布

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午主持防颱應變會議。記者林麗玉／攝影

康芮進逼，台北市截至上午8時通報69起災情，北市氣象團隊預估，北市風雨最大從今下午開始，市長蔣萬安今被問及，這次康芮是不是有可能兩天颱風假？是否延後宣布？蔣說，會根據氣象署晚間7時預報資料，原則上仍晚間8時宣布。

蔣萬安說，基本上，市府還是會維持晚上8時宣布明天是否停班課，還是要確定氣象署提供的數據資料，7時掌握後再跟鄰近縣市討論，原則上8時，太晚宣布會造成市民困擾，這個立場還是會維持。

對於昨天是否台北市風力雨勢未達標停班課？蔣萬安說，其實昨天氣象署的資料，台北市平地風力已經達到停班課標準，昨天議員建議是否改為中央宣布，北市府會綜整評估研究，基本上還是地方政府宣布。

蔣萬安今天上午主持康芮颱風應變會議，目前台北市的災情與路樹倒塌最多，蔣萬安也報告總結時提醒，今天停班課，為確保市民安全、降低風險，要持續宣導民眾待在家，因這次通報災情，有5成以上都是強風造成，呼籲相關單位做好整備工作。

北市府 氣象署 蔣萬安

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