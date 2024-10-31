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康芮颱風眼摸到蘭嶼、將通過綠島 粉專：南側眼牆兇殘肥厚

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
強颱康芮的南側眼牆特別兇殘肥厚。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
強颱康芮的南側眼牆特別兇殘肥厚。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

強烈颱風持續影響台灣，中央氣象署發布海陸警。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，康芮颱風眼已經摸到蘭嶼，稍後將通過綠島，預計今天下午1至2時左右在台東登陸。󠀠從雷達可以清楚看到，南側眼牆特別兇殘肥厚。

康芮颱風所處環境良好，仍維持強烈颱風的強度，氣象署說，康芮颱風的環流寬廣，暴風圈以西北及東北象限為大，七級風暴風半徑平均約320公里，十級風暴風半徑平均約150公里。

隨著康芮颱風持續接近，氣象署說，今天北部及東半部地區雨勢持續，並有短延時強降雨發生的機會，宜蘭縣山區、花蓮縣山區及台中市山區（和平區）有局部大豪雨或超大豪雨。

氣象署說，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、 新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、 蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新竹地區及嘉義、 高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。

康芮颱風影響，氣象署說，蘭嶼、綠島已出現14級以上強陣風，今天台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門有9至10級強陣風。

今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，氣象署說，易有5米以上浪高， 尤其東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海並易有長浪發生， 避免前往海邊活動。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

康芮颱風 氣象署

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