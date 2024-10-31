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北捷人潮最多車站曝光 這一站平均每日進出人次逾28萬
北捷哪幾站人潮最多？據北市主計處統計，今年1至8月台北捷運客運人次達4億8553萬人次，平均每日運量199萬人次，較上年同期增加5.1%；各站平均每日進出人次以台北車站28.6萬人次最多。
主計處表示，依北市交通局統計，113年8月底台北捷運計有117站、營運里程131公里、同年1至8月計營運71.2萬車次，較上年同期減少4.4%，主因環狀線於112年5月改由新北大眾捷運股份有限公司營運所致；客運人次達4億8,553萬人次，平均每日為199萬人次，皆較上年同期增加，分別為5.5%、5.1%。
另外，各站平均每日進出人次，以台北車站28.6萬人次最多，其後依序為西門站13.4萬人次、市政府站11.4萬人次、中山站9.6萬人次、忠孝復興站8.4萬人次，均較上年同期增加，其中台北車站及中山站增加幅度逾10%。
主計處指出，察近2年台北捷運各路線客運人次，皆以板南線最多、淡水信義線次之、松山新店線與中和新蘆線客運人次相近、文湖線最少。今年1至8月板南線客運人次高達1.4億人次，淡水信義線1.3億人次，松山新店線與中和新蘆線相近，皆為0.8億人次，文湖線為0.5億人次。
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