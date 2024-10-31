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蘇丹紅風暴又起 高雄兩業者逾千公斤咖哩粉在市面流竄

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局調查，騰鑫興販售產品給4家旺來昌食品原料購物廣場，衛生局人員前往回收下架。圖／高市衛生局提供
高市衛生局調查，騰鑫興販售產品給4家旺來昌食品原料購物廣場，衛生局人員前往回收下架。圖／高市衛生局提供

配合新北市通報濟生食品公司咖哩粉驗出蘇丹紅色素，高市衛生局調查發現，高雄市下游業者騰鑫興企業有限公司與合懋食品商行進貨咖哩粉也含有蘇丹色素一號，總重1170.6公斤，衛生局獲報後回收下架35.4公斤，呼籲消費者可持發票或產品辦理退換貨。

新北市衛生局10月1日抽驗特調咖哩粉產品，從廠商濟生股份有限公司」（製造日期:2024.05.07；有效日期2026.05.06D），檢出蘇丹色素一號（俗稱蘇丹紅），台北市衛生局基於源頭管理10月28日稽查下游廠商。

高市衛生局表示，10月29日收到公文查察發現，高市下游業者騰鑫興企業有限公司、合懋食品商行，進貨「特調咖哩粉-600g/包」產品，分裝1936盒（1161.6公斤）、15盒（9公斤），共1951盒、1170.6公斤上市銷售。直至昨天（30 日）晚上7時，下架回收59盒、35.4公斤。

衛生局指出，經查騰鑫興販售產品給4家旺來昌食品原料購物廣場，經派員查察架上已無販售；另銷售至屏東及台南業者，已通知外縣市並持續釐清下游廠商相關銷售數量及回收下架情形。

衛生局提醒，消費者倘若購買該產品「製造日期:2024.05.07；有效日期：2026.05.06D」之「特調咖哩粉-600g/包」，可持發票或產品向原購買商退換貨。

高雄市有兩業者遭稽查發現，出產的咖哩粉含蘇丹色素一號，高市衛生局呼籲消費者不要使用。圖／高市衛生局提供
高雄市有兩業者遭稽查發現，出產的咖哩粉含蘇丹色素一號，高市衛生局呼籲消費者不要使用。圖／高市衛生局提供
高雄市有兩業者遭稽查發現，出產的咖哩粉含蘇丹色素一號，高市衛生局呼籲消費者不要使用。圖／高市衛生局提供
高雄市有兩業者遭稽查發現，出產的咖哩粉含蘇丹色素一號，高市衛生局呼籲消費者不要使用。圖／高市衛生局提供

蘇丹紅 衛生局

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