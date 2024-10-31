康芮暴風圈壟罩「新北以南」 超大豪雨增台中市山區

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聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站
颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站

隨著強颱康芮暴風圈即將壟罩全台，風雨愈來愈顯著。中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣地區及宜蘭縣、台中市山區（和平區）有局部大豪雨或超大豪雨。

宜蘭縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，新竹及嘉義以南地區有局部大雨發生的機率。

氣象署說，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

超大豪雨：台中市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣。

大豪雨：台北市、新北市山區、新竹縣山區、宜蘭縣、台東縣。

豪雨：基隆北海岸、新北市、桃園市、苗栗縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、蘭嶼綠島。

大雨：新竹縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

根據氣象署最新資料顯示，第21號颱風康芮過去3小時強度稍減弱，中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正籠罩東半部、新北以南陸地及澎湖，對各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅。

屏東縣 豪雨

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