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秋冬限定美景 強颱前阿里山頂石棹琉璃光影如夢幻仙境

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前，攝影達人曾國根昨晚在頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前，攝影達人曾國根昨晚在頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景。圖／曾國根提供

嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前天氣變化大，攝影達人曾國根昨晚在頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景，有如炙燒琉璃，還有火燒夕彩流雲無縫接軌美景，讓人驚豔。

目前是觀賞琉璃光影季節，曾國根將美照貼臉書分享，網友驚嘆光影雲霧變化奇幻美景，曾國根用鏡頭捕捉夢幻琉璃夜美景，琉璃光通常出現在有雲霧裊繞夜空，燈光透過雲霧折射，產生琉璃般透光色澤。

觀賞拍攝琉璃光每年10月至隔年3月，當冷空氣南下，空氣中有足夠水氣，會逐漸形成雲霧，燈光透過雲霧折射後，產生像琉璃一樣透光七彩的色澤，每年此時，吸引各地攝影愛好者上山拍攝，賞景地點：頂石棹、隙頂二延平步道、太平雲梯、二尖山、半天岩。

琉璃光影夜色，讓識與不識來自四方攝影好友，歡聚山頭，熱絡不喧嘩，「景緻美氣氛佳」，縣府曾以秋冬限定夢幻美景：隙頂雲瀑、石棹琉璃光「歐洛拉」女神級秘境號召。

觀賞琉璃光影季節也是番路鄉柿子產期，番路鄉半天岩紫雲寺位在半山腰，以山中紫雲常繞得名，半天岩紫雲寺是嘉縣文化資產、三級古蹟，鄉公所在昇龍觀音旁建造2座滾輪式溜滑梯，還有沙坑等設施。

嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前，攝影達人曾國根昨晚在頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前，攝影達人曾國根昨晚在頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前，攝影達人曾國根昨晚在頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景。圖／曾國根提供
嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前，攝影達人曾國根昨晚在頂石棹，拍到璀燦夢幻琉璃光美景。圖／曾國根提供

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