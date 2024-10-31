五月天靈藥沒了？康芮颱風攪局 花蓮訂房幾乎退光光

康芮颱風來勢洶洶讓五月天花蓮公益演唱會延期，也重創這周末的住房率。旅宿業統計，原先全縣平均6到8成的住房率，幾乎退光光，只剩1成多，值得慶幸的是，其中約6成願意保留到下次演唱會再入住。台鐵原本為演唱會加開的專列也取消，今天東部幹線全線停駛。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全縣旅宿住房率原先平均有6成，到現在只剩1成多，估算因五月天演唱會延期約一半，另一半則是受颱風影響而退房，不過仍有6成左右旅客願意保留到下次演唱會再入住。

張琄菡說，颱風帶來狂風暴雨，相信延期是不得已的決定，並喊話五月天一定會再來，旅宿業者都做好準備，歡迎粉絲到時候多留花蓮一晚，

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，旅客擔心蘇花公路突然中斷，新聞一露出颱風會影響東部，接到很多退房詢問電話與訊息，29日五月天演唱會一宣布延期更是直接退光，住房率從8成5到現在不到1成，感嘆「天災來襲沒辦法」。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，29日接到最多退房電話與訊息，就是因為五月天演唱會延期，有些旅客願意延期入住，住房率從7成左右剩下不到1成，仍有既定行程的旅客繼續入住。