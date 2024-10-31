快訊

MLB／柯爾沒補位代價太沉重！滿壘沒下莊反被道奇攻5分大局追平

颱風來襲！高雄左營區清晨驚傳爆炸巨響 台電：這原因起火

康芮北市影響最劇時間曝 平地風可達11級3區平地雨驚人

五月天靈藥沒了？康芮颱風攪局 花蓮訂房幾乎退光光

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
康芮颱風來襲讓五月天花蓮公益演唱會延期，重創這周末的住房率。旅宿業統計，原先全縣平均6到8成的住房率，現在只剩1成多。本報資料照片
康芮颱風來襲讓五月天花蓮公益演唱會延期，重創這周末的住房率。旅宿業統計，原先全縣平均6到8成的住房率，現在只剩1成多。本報資料照片

康芮颱風來勢洶洶讓五月天花蓮公益演唱會延期，也重創這周末的住房率。旅宿業統計，原先全縣平均6到8成的住房率，幾乎退光光，只剩1成多，值得慶幸的是，其中約6成願意保留到下次演唱會再入住。台鐵原本為演唱會加開的專列也取消，今天東部幹線全線停駛。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，全縣旅宿住房率原先平均有6成，到現在只剩1成多，估算因五月天演唱會延期約一半，另一半則是受颱風影響而退房，不過仍有6成左右旅客願意保留到下次演唱會再入住。

張琄菡說，颱風帶來狂風暴雨，相信延期是不得已的決定，並喊話五月天一定會再來，旅宿業者都做好準備，歡迎粉絲到時候多留花蓮一晚，

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，旅客擔心蘇花公路突然中斷，新聞一露出颱風會影響東部，接到很多退房詢問電話與訊息，29日五月天演唱會一宣布延期更是直接退光，住房率從8成5到現在不到1成，感嘆「天災來襲沒辦法」。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，29日接到最多退房電話與訊息，就是因為五月天演唱會延期，有些旅客願意延期入住，住房率從7成左右剩下不到1成，仍有既定行程的旅客繼續入住。

因應演唱會取消，台鐵公司停駛加開列車，旅客可於海上警報發布日起，1年內至各車站售票窗口辦理退票，不收退票手續費。

五月天「一路向東」公益演唱會本周末在花蓮舉行，卻遇到康芮颱風攪局，演唱會延期。圖／翻攝相信音樂臉書
五月天「一路向東」公益演唱會本周末在花蓮舉行，卻遇到康芮颱風攪局，演唱會延期。圖／翻攝相信音樂臉書

演唱會 花蓮

延伸閱讀

不甩康芮颱風 新竹今唯一營業商場 網笑「巨城要炸掉了」

康芮颱風來襲預測600毫米 屏東縣山區預防性撤離314人

劉德華沒放颱風假！明天小巨蛋演唱會照辦 北捷班距調整、平面高架段停駛

晨悠10周年演唱會「我們都別改變」 下月三創開唱

相關新聞

雲端發票4人重複中獎太離奇 數學老師算機率「百萬分之1」

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動惹議，其中4名中獎人重複中獎2期大獎。北市一名數學老師透過假設，計算4人全部重複中獎...

康芮颱風來襲 台南風勢強勁 各百貨公司、影城暫停營業

康芮颱風來襲，且預估風勢雨量強大，台南市今天停止上班上課，各大百貨也陸續宣布暫停營業1天，包含遠百、南紡購物中心、新光三...

五月天靈藥沒了？康芮颱風攪局 花蓮訂房幾乎退光光

康芮颱風來勢洶洶讓五月天花蓮公益演唱會延期，也重創這周末的住房率。旅宿業統計，原先全縣平均6到8成的住房率，幾乎退光光，...

秋冬限定美景 強颱前阿里山頂石棹琉璃光影如夢幻仙境

嘉義縣台18線阿里山公路上竹崎鄉頂石棹，秋冬天候地形環境形成的「琉璃光」，是季節限定美景；康芮強颱侵台前天氣變化大，攝影...

康芮暴風圈壟罩「新北以南」 超大豪雨增台中市山區

隨著強颱康芮暴風圈即將壟罩全台，風雨愈來愈顯著。中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮...

康芮來襲城市樹木將成受災第一排 專家調查這些樹種最弱

康芮強颱直撲侵台，氣象預報挾帶強風威力不容輕忽，城市路樹、公園樹木，將成受災第一排，上次凱米強颱，造成嘉市樹倒逾200棵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。