康芮來襲城市樹木將成受災第一排 專家調查這些樹種最弱

康芮強颱直撲侵台，氣象預報挾帶強風威力不容輕忽，城市路樹、公園樹木，將成受災第一排，上次凱米強颱，造成嘉市樹倒逾200棵，林試所嘉義研究中心調查，樹倒以榕樹、菩提樹、黃花風鈴木、花旗木等樹種最多，樹倒主因染褐根病、腐朽病、樹大樹穴小頭重腳輕。

嘉市面積小卻有35全座公園，有「公園城市」稱號，上次獃米強颱強風豪雨，造成公園樹倒、枝葉斷裂，有的倒伏樹幹及根部壓毀路燈、掀起地磚，驚呼強颱威力，市府建設處統計，35座公園共200棵樹倒伏，以北香湖最多，其次嘉義公園，第三是二二八國家紀念公園。

氣象預報，這次康芮強颱威力不輸凱米，市府加強路樹、公園樹木巡檢，上次凱米颱風倒下的部分樹木，扶正架設鋼架守護，其中百年嘉義公園3件登錄古物：清朝鐵砲2門、丙午烈震災紀念碑、清高宗敕建福康安等功臣生祠碑記，旁邊都有大樹倒伏，部分樹木已扶正。

林試所嘉義研究中心管理的樹木園，颱風期間樹倒少？副研究員蔡景株說，樹木園落實平日巡檢，發現罹病、腐朽馬上移除，風災城市樹倒以榕樹、菩提樹、黃花風鈴木、花旗木等樹種最多，樹倒主因染褐根病、腐朽病、樹大樹穴小頭重腳輕。