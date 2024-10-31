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自行車該看行人還是車輛號誌？北巿交通局解答了

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市交通局強調，騎乘自行車時，無論在人行道或車道，騎在哪就遵守哪種交通號誌，動線才會一致。圖／聯合報系資料照
台北市交通局強調，騎乘自行車時，無論在人行道或車道，騎在哪就遵守哪種交通號誌，動線才會一致。圖／聯合報系資料照

台北市自行車可騎乘在車道與部分人行道上，有民眾反映自行車遇號誌時，哪種燈號是綠燈就遵守哪個號誌，隨時切換，在路上橫衝直撞引發安全疑慮。北市交通局回應，騎在哪種道路上就該看哪種號誌，動線才會一致，自行車終究是「車」，必須停讓行人或下車牽行。

台北市YouBike數量逾2萬輛、每日平均使用次數近20萬次，許多通勤族天天使用，但也衍生出不少亂象，像是在騎樓騎乘、未禮讓行人、催促按鈴等，還會在馬路、人行道之間穿梭，與行人或車輛交織影響行人安全或造成交通混亂。

議員張斯綱指出，自行車、電輔車和電動單車在路上行走，必須遵守交通規則，但許多騎士看見行人號誌是綠燈時，就騎乘人行道、行穿線，車輛號誌是綠燈時又變成車輛，隨時在人行道與馬路上切換，發生在台北市各個大街小巷，橫衝直撞相當危險，要求交通局應及早宣導正確的交通歸，避免養成壞習慣積非成是。

交通局長謝銘鴻回應，自行車有雙重路權，可以騎乘在人行道、車道上，「騎在哪就看哪個燈號，動線才會一致」，因為車輛、行人號誌有秒差，如果隨意變換道路、選擇性遵守號誌，就會產生衝突，台北市部分路口有特別加裝牌面提醒自行車騎士該遵守哪個號誌，但一定是「行人優先」。

謝銘鴻表示，市長蔣萬安日前在無車日其YouBilke就被發現騎在沒有腳踏車道的路口，未下車牽行，後續會在人車共道的路口處行穿線旁畫設自行車道，否則依照法令，自行車不能騎在行穿線上。

謝銘鴻強調，有行人專用號誌的路口，原則上自行車是不能過的，畢竟自行車還是屬於車輛，能夠騎在人行道是因為道路旁有許多公車、計程車與機車，為了安全才不得不在較寬的人行道規畫人車共道，能騎在人行道是特別容許，「自行車終究是車，一切應以行人優先」。

台北市長蔣萬安日前騎乘YouBike上班宣導國際無車日，不料卻被揪出2項違規。圖／取自蔣萬安IG
台北市長蔣萬安日前騎乘YouBike上班宣導國際無車日，不料卻被揪出2項違規。圖／取自蔣萬安IG

人行道 自行車 行人

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