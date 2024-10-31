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北市逾68萬人持敬老愛心卡 點數今起可折抵北北基桃國道客運

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
鼓勵長者、身心障礙者多走出戶外，北市社會局與國道客運北北基桃宜路線合作，即日起可用敬老卡和愛心卡點數來抵扣車資，點數採1點1元，讓長者及身障者可以有更多搭乘選擇。圖／聯合報系資料照
鼓勵長者、身心障礙者多走出戶外，北市社會局與國道客運北北基桃宜路線合作，即日起可用敬老卡和愛心卡點數來抵扣車資，點數採1點1元，讓長者及身障者可以有更多搭乘選擇。圖／聯合報系資料照

北市持敬老及愛心卡者超過68萬人，鼓勵長者、身心障礙者多走出戶外，北市社會局與國道客運北北基桃宜路線合作，即日起可用敬老卡和愛心卡點數來抵扣車資，點數採1點1元，讓長者及身障者可以有更多搭乘選擇。

根據統計，北市65歲以上長者已超過56萬人，身心障礙者超過12萬人，為了鼓勵健康老化、促進社會參與，近年來與各大眾運輸合作，陸續開放用點數搭乘台北捷運、北北基公車、台鐵。

為鼓勵長者出遠門，到處走走看看，社會局10月31日起擴大使用國道客運北北基桃宜路線，補助敬老車資，持愛心卡民眾搭乘同樣享有搭乘優惠，亦可使用點數扣抵，讓長者、身障者有更多的搭乘選擇。

社會局提醒，若搭車前確認票卡內點數是否足夠，若點數不足者於票卡內儲值現金，搭乘前記得確認票卡有效期限，若逾期了，可至四大超商、北捷各站或北市12區公所辦理展期，展完期後就可正常使用。

北市 國道客運 身障者

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