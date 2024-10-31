康芮不容小覷 陸專家：秋颱遇上冷空氣、將激發更強降水

根據大陸中央氣象台31日6時發布的颱風預警，康芮颱風預計今天中午前後在台灣東部沿海登陸，爾後穿過台灣本島，31日夜間進入台灣海峽，之後在閩浙近海逐漸轉向東北方向移動，但仍不排除康芮在閩浙近海東北行過程中登陸福建和浙江沿海的可能性。

浙江省氣象服務中心首席專家阮小建提醒，作為典型的秋颱，康芮的威力不容小覷。「一方面，秋颱風往往會與冷空氣相遇，激發出更強降水；另一方面，隨著二者靠近，中間的空氣受到嚴重擠壓，不僅導致颱風中心附近風力超強，外圍的風力也會增強。」

福建日報報導，受颱風康芮影響，福建平潭全區所有大型活動停止舉辦，31日各類學校、培訓機構停課停學一天。此外，平潭、馬尾全部景點今天也將關閉。

浙江日報報業集團旗下新媒體《潮新聞》則指出，受康芮影響，為確保鐵路運輸安全和旅客出行安全，大陸鐵路部門計劃對10月31日多趟旅客列車採取臨時停運措施，主要涉及杭深線（沿海鐵路寧波往返台州、溫州、福州、廈門、深圳等）及相關車次。

大陸中央氣象台指出，10月31日8時至11月1日8時，受冷空氣和康芮的共同影響，台灣海峽、台灣以東洋面和巴士海峽的部分海域、台灣島東部沿海、福建中部沿海的風力有10-12級，陣風13-14級，颱風中心經過的附近海面風力有13-16級，陣風17級及以上。

降水部分，10月31日8時至11月1日8時，福建東北部、浙江東部等地的部分地區有大暴雨（100-220毫米）；台灣有大暴雨，台灣島東部的部分地區有特大暴雨（250-800毫米）。

另，上海市氣象服務中心也預警，31日傍晚至11月1日，上海將出現大暴雨，過程雨量120到180毫米，最大小時雨量40到70毫米，降水具有極端性，有可能成為1981年以來11月最大降水過程。此外，31日夜裡起，上海市風力將逐漸增大，11月1日最大陸地陣風8到9級，高層建築及沿江沿海地區陣風9至10級，洋山港區陣風10到11級。