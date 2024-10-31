快訊

雲端發票4人重複中獎太離奇 數學老師算機率「百萬分之1」

影／流錨後擱淺！陸鈺洲啟航輪卡野柳 「2台起重機掉落」恐漏油

雲端發票4人重複中獎太離奇 數學老師算機率「百萬分之1」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動發生4人重複中大獎惹議。圖／本報系資料照片
財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動發生4人重複中大獎惹議。圖／本報系資料照片

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動惹議，其中4名中獎人重複中獎2期大獎。北市一名數學老師透過假設，計算4人全部重複中獎的機率是近百萬分之1，更遑論這4人還有2人中獎重複獎品，實際機率又更低，因此他合理懷疑程式應有bug，值得徹查。

該抽獎活動分為第1期、第2期、終極獎，分別有5個大獎與550個小獎、5個大獎、950個小獎、9個大獎與600個小獎；共有4人重複中獎2期，其中2人更中獎同一獎品。財政部日前說，這3次符合資格的參加人數，第1期3萬多人、第2期12萬人左右、終極獎約13萬6000多人。

南港高中數學老師邱健銘指出，4人重複中獎的原始資訊不足，因此無法計算出精確機率。如果每人每期只有1次抽獎的機會，定義「重複中獎」是1人在3期抽獎中至少中獎2次，那麼4人都重複中獎的機率約為約為121千萬億分之一，這表示4人重複中獎的機率極低，在實際情況下幾乎不可能發生。

邱健銘說，但若透過一些合理的假設去分析，抽獎人有許多抽獎機會，4人都重複中獎的機率確實比較高。

他假設6個狀況，一是簡化計算以每期共有12萬次抽獎機會為單位；二為前2期各有5個大的獎項、第3期則有9個大獎；三是每個獎項的中獎機率均等；四為簡化假設每人每次抽獎機會彼此獨立；五是假設甲很積極投入活動，非常了解規則，所以擁有3000次抽獎機會，同樣假設乙、丙、丁各有2000千次，但實際情況未知；六為同一期內，同一人只能中獎1次。

邱健銘以甲為例計算「單期中獎機率」，第1、2期約為11.8%，第3期約是20.2%。

恰好中兩次的「重複中獎機率」，邱健銘分析需考慮3種情況。情況一是第1期和第3期中獎，以簡化計算會是2.10%；情況二是第2期和第3期中獎，機率是2.12%；情況三是第1期和第2期中獎，機率是1.12%；因此，在允許每期重複中獎且每期獨立計算的前提下，甲恰好中獎兩次的機率約為5.34%。

4人全部重複中獎的機率為何？邱健銘直言，各人中獎事件不完全獨立，且計算非常複雜；他假設4人中獎事件近似獨立，單次中獎的機率算起來高，但是4人全部重複中獎的機率是百萬分之0.917，非常低。

邱健銘總結，即便如財政部所言，有許多方式可獲得抽獎次數，在他假設12萬次抽獎機會中，甲乙丙丁有3000、2000次不等的較多抽獎機會，4人全部重複中獎的機率仍然極低，因此認為該事件值得徹查。

他認為，此次分析突顯抽獎過程透明化的重要性，一是公開透明的規則，為何有人可有很多的抽獎機會？二是可驗證的抽獎機制，主辦單位應檢核程式是否有漏洞，怎麼會剛好都是同一人中獎？

邱健銘強調，即使重複中獎機率很低，低機率事件仍然有可能發生，這並不一定代表存在舞弊行為，但需要更進一步的資訊和調查才能得出結論。

多人 機制

延伸閱讀

雲端發票抽獎活動爆爭議！台北中獎人竟也在高雄國稅局中獎名單裡

雲端發票抽獎惹議…重複中獎人遭疑是內部員工 台北國稅局回應

雲端發票重複中獎爭議延燒 財政部：交給國稅局調查近日有答案

雲端發票抽獎遭疑 財政部：繼續查證有結果再對外說明

相關新聞

雲端發票4人重複中獎太離奇 數學老師算機率「百萬分之1」

財政部「雲端種樹趣 e起集點樹」活動惹議，其中4名中獎人重複中獎2期大獎。北市一名數學老師透過假設，計算4人全部重複中獎...

強颱康芮將登陸、位置北修 專家：中南部午後風雨增強

強颱康芮正在影響台灣，天氣風險公司分析師李至晟今天表示，康芮颱風持續以穩定的速度接近台灣，暴風圈從昨晚開始接觸台灣本島陸...

國家級警報響 花蓮壽豐、吉安大雷雨 慎防強風豪雨

中央氣象署發布花蓮縣大雷雨即時訊息，並發布災防告警訊息。氣象署說，持續時間至上午8時45分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上...

圖解雲端發票抽獎爭議 4人重複中獎機率不到百萬分之1

財政部為鼓勵消費者使用雲端發票，推出抽獎活動，被發現有4人重複中大獎，引發爭議。北市南港高中數學老師邱健銘試算，4人重複中獎機率低到約百萬分之0.917，合理懷疑有程式漏洞。

外送運價開會 草案被批太模糊

交通部日前預告修法，明定機車外送平台費率公式，引發爭議。交通部公路局昨下午邀消基會、平台業者等相關單位開會。據了解，消基...

遏止黃牛 李遠：補助業者實名購票

周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」，國民黨立委擬提案修文創法，規定大型活動於公有場館售票應採實名制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。