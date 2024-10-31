強颱康芮將登陸、位置北修 專家：中南部午後風雨增強

強颱康芮正在影響台灣，天氣風險公司分析師李至晟今天表示，康芮颱風持續以穩定的速度接近台灣，暴風圈從昨晚開始接觸台灣本島陸地，作為首當其衝的蘭嶼，長時間觀測到17級以上陣風，與此同時迎風面的北部跟東半部的雨量也快速累積，宜蘭山區已經出現局部超大豪雨。

上午風雨還會持續增強。李至晟表示，康芮颱風預測颱風會在今天下午登陸，位置在昨天逐漸北調，目前預測花東交界機會較高。預測登陸前風雨以北部、東半部較大。

至於中南部，他說，要等到下午中心登陸過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，風雨會快速增大。現在距離颱風登陸還有段時間，一定要做好防颱準備，陽台或室外的吊掛物要加強固定或收到室內，另外低窪地區和山區也要隨時留意強降雨帶來的積淹水或土石崩坍。

到了今天晚上，李至晟表示，康芮颱風中心可能在中部一帶出海，到周五會在台灣海峽並改以偏北的方向接近中國沿岸，強度也會持續減弱。

李至晟說，一個比較好的消息是，康芮颱風的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，明天上午台灣本島會很快的由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。

李至晟表示，預測明天台灣在上半天的風雨比較大，特別是受到颱風南側的西南風影響的中南部山區，其他地區雖然有強風和間歇降雨，但相比今天已經是顯著緩和了。目前預測在明天晚上到周六清晨隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣周邊暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。

而在周六中午過後，會有一波微弱的東北季風南下，李至晟表示，並且在下周一再增強，這也代表著在周末後台灣附近將再度回到東北季風的控制。

李至晟表示，這段期間大台北的基隆北海岸跟東半部地區將迎來持續性陰雨的天氣，中南部地區氣溫回升，白天高溫可望回升到30度以上，同時水氣也多，午後山區和近山區平地還是會陣雨發生。這樣的天氣型態可能會持續到下個周末，雖然下周電腦模式還是有在遠洋模擬出熱帶擾動，但因為東北季風活躍，再接近台灣的機會就不大了。