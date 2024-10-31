康芮暴風圈進入東部、高雄以南陸地 台東14級強風告警

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
康芮颱風暴風圈今天凌晨2時30分已進入台灣東南部、東部及高雄以南陸地，對台灣各地及澎金馬地區構成威脅。圖／中央氣象署提供
康芮颱風暴風圈今天凌晨2時30分已進入台灣東南部、東部及高雄以南陸地，對台灣各地及澎金馬地區構成威脅。圖／中央氣象署提供

強颱康芮昨晚間9時觸陸，預計今天下午自南花蓮至台東一帶登陸，根據中央氣象署今天凌晨2時30分最新颱風警報，暴風圈已進入台灣東南部、東部及高雄以南陸地，對台灣各地及澎金馬地區構成威脅。氣象署凌晨2時39分針對台東縣發布颱風強風告警，可能出現14級以上強陣風，且影響時間將持續到早上。

根據今天凌晨2時30分最新資料顯示，康芮目前在鵝鑾鼻東南東方約220公里之處，近中心最大風速每秒53公尺，七級風暴風半徑320公里，十級風暴風半徑150公里，以每小時25轉13公里速度，向西北轉北北西進行，預測周五凌晨2時將移動至台東的北北西方約240公里之處。

氣象署指出，康芮颱風暴風圈已進入台灣東南部、東部及高雄以南陸地，對台灣各地及澎金馬地區構成威脅，需慎防強風豪雨

風力部分，受到颱風影響，蘭嶼已有14級以上強陣風，今天台東地區、綠島、澎湖也將有14級以上強陣風，新北至高雄、花蓮地區、宜蘭及屏東空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門也有9至10級強陣風。

另外，統計自10月29日零時至10月31日2時出現較大雨量地區，台北市擎天崗已累積486毫米、宜蘭縣鴛鴦湖485毫米、新北市泰平261毫米、新竹縣西丘新山201.5毫米；較大陣風區域為蘭嶼17級以上、東吉島12級以上、台東成功10級。

降雨部分，氣象署凌晨1時30分發布豪雨特報，受到颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭線山區、花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市山區有局部豪雨或大豪雨。

台北市、新北市、基隆市、蘭嶼綠島、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，桃園地區及恆春半島有局部大雨。

康芮颱風暴風圈已進入台灣東南部、東部及高雄以南陸地，對台灣各地及澎金馬地區構成威脅，需慎防強風豪雨。聯合報系資料照
康芮颱風暴風圈已進入台灣東南部、東部及高雄以南陸地，對台灣各地及澎金馬地區構成威脅，需慎防強風豪雨。聯合報系資料照

台東 豪雨

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