快訊

蘋果新品第3發！M4版MacBook Pro升級未漲價僅1機型變貴 續航24小時看8特色

聽新聞
0:00 / 0:00

新光保全力挺農業部「ESG STORE」 攜手共創永續藍海

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
（右起）新光保全資深協理鄒國民、花蓮區農業改良場場長楊大吉、青出宜蘭合作社創辦人林意評。圖／新光保全提供
（右起）新光保全資深協理鄒國民、花蓮區農業改良場場長楊大吉、青出宜蘭合作社創辦人林意評。圖／新光保全提供

農業部宣布農業永續ESG客製媒合平臺「ESG STORE」正式上線，為專屬農業部推動多元永續農業的專案平臺，提供企業在農業場域量身訂製並共同執行ESG專案的機會，為台灣永續發展付出實質貢獻；而新光保全更以深耕農業永續與願景再造的實務經驗，被農業部選為示範型企業，作為展現台灣土地更多元的永續價值發展案例。

新光保全自2015年至今，即與宜蘭青農攜手有機稻米契作計劃，全體員工每年也會固定募集並購入有機白米，隨即捐贈給全國偏鄉弱勢家庭與獨居長者，這些行之多年的有機愛心米不僅幫助了許多家庭與長輩，長期以此實際行動支持社會公益下，也間接推動了宜蘭的在地農業發展，例如今年7月與青出宜蘭農業運銷合作社共同舉辦的「來宜蘭做田，呷飯！」活動，即展示了近年在永續農業的推動及食農教育方面的合作成果，雙方也會例行舉辦家庭親子日、小農市集、食農教育及割稻等融入農業的體驗活動，喚起更多人對農業永續與環境保護的了解與重視。

此外，新光保全並於今年進一步與花蓮區農業改良場推動「農田生物多樣性」的ESG主題活動，新光保全資深協理鄒國民表示，「用企業經驗力挺農業ESG STORE是責無旁貸，未來也將持續深化這項肯定，與青出宜蘭農業運銷合作社繼續攜手，除了導入企業內部電商平臺，使企業同仁方便選購在地農產品外，亦將不停集結企業內部資源與力量，讓更多的ESG行動創新方案結合，以發揮正向的社會影響力，並善盡企業責任與使命。

農業部表示，ESG STORE是推動永續發展的重要工具，期盼能透過此平臺與企業合作投入資源、支持在地農業、生態保育及農村永續行動，而針對ESG STORE成功媒合並共同合作執行的專案，農業部也將發給成果證明，以表彰企業對環境永續的實際行動與貢獻。

宜蘭 永續 農業部

延伸閱讀

綠鬣蜥泛濫成災…破壞屏東農作物收成 農業部承諾今年捕捉補助無上限

嚴防康芮！宜蘭英士村徹村 北橫、中橫、蘇花路廊封路

強颱康芮來襲將影響48小時 卓榮泰：中央與地方同心攜手防颱

蛋價漲涉壟斷？農業部尊重各主管機關職權

相關新聞

財政部雲端發票抽獎 1周內查有無舞弊

財政部鼓勵消費者使用雲端發票推出的「雲端種樹趣ｅ起集點樹」活動，有四人重複中大獎；立法院財政委員會昨天通過臨時提案，要求...

無照駕駛致嚴重死傷 擬終身禁考照

近年來無照駕駛事故頻傳，交通部昨天表示，研議加重無照駕駛罰則，罰鍰上限從現行二萬四千元，提高至三萬六千元、車輛當場移置保...

健康主題館／晚期肺癌年輕化

藝人汪建民日前因晚期肺癌離世，享年59歲，因正值壯年，震驚各界。「我還能工作嗎？」「剩下多少時間？」「小孩還小怎麼辦？」...

遏止黃牛 李遠：補助業者實名購票

周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」，國民黨立委擬提案修文創法，規定大型活動於公有場館售票應採實名制。

抽獎爆爭議／數學老師：合理懷疑程式漏洞

財政部「雲端種樹趣ｅ起集點樹」三次抽獎，四個人各抽中兩個大獎，北市南港高中數學老師邱健銘說，假設每人有二、三千次抽獎機會...

抽獎爆爭議／高雄稅捐處 50人中獎…15人姓彭8人姓陳

財政部雲端發票抽獎爆爭議，高雄市稅捐稽徵處也被網友揪出，今年八月稅務突擊隊闖關遊戲得獎名單中，五十名抽中二百元禮券的得獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。