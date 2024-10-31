新光保全力挺農業部「ESG STORE」 攜手共創永續藍海

農業部宣布農業永續ESG客製媒合平臺「ESG STORE」正式上線，為專屬農業部推動多元永續農業的專案平臺，提供企業在農業場域量身訂製並共同執行ESG專案的機會，為台灣永續發展付出實質貢獻；而新光保全更以深耕農業永續與願景再造的實務經驗，被農業部選為示範型企業，作為展現台灣土地更多元的永續價值發展案例。

新光保全自2015年至今，即與宜蘭青農攜手有機稻米契作計劃，全體員工每年也會固定募集並購入有機白米，隨即捐贈給全國偏鄉弱勢家庭與獨居長者，這些行之多年的有機愛心米不僅幫助了許多家庭與長輩，長期以此實際行動支持社會公益下，也間接推動了宜蘭的在地農業發展，例如今年7月與青出宜蘭農業運銷合作社共同舉辦的「來宜蘭做田，呷飯！」活動，即展示了近年在永續農業的推動及食農教育方面的合作成果，雙方也會例行舉辦家庭親子日、小農市集、食農教育及割稻等融入農業的體驗活動，喚起更多人對農業永續與環境保護的了解與重視。

此外，新光保全並於今年進一步與花蓮區農業改良場推動「農田生物多樣性」的ESG主題活動，新光保全資深協理鄒國民表示，「用企業經驗力挺農業ESG STORE是責無旁貸，未來也將持續深化這項肯定，與青出宜蘭農業運銷合作社繼續攜手，除了導入企業內部電商平臺，使企業同仁方便選購在地農產品外，亦將不停集結企業內部資源與力量，讓更多的ESG行動創新方案結合，以發揮正向的社會影響力，並善盡企業責任與使命。

農業部表示，ESG STORE是推動永續發展的重要工具，期盼能透過此平臺與企業合作投入資源、支持在地農業、生態保育及農村永續行動，而針對ESG STORE成功媒合並共同合作執行的專案，農業部也將發給成果證明，以表彰企業對環境永續的實際行動與貢獻。