不想當沒有名字的人 馬卡道族申請「民族認定」

馬卡道族（Makatao）今日舉行遞交民族認定申請儀式，在新埤鄉獅頭部落向原民會代表遞交申請書，希望盡快完成馬卡道族身分認定，成為原住民族之一。聯盟總召潘安全說，這是歷史性一刻，也是馬卡道族跨世代傳承復名的決心。

馬卡道族為居住在高屏地區的平埔族群，目前大部分部落位於屏東沿山公路沿線，恆春半島與花東也有族人。1990年代開始，馬卡道族耆老潘安全、潘謙銘、汪進忠等人積極進行馬卡道族的民族認定（正名）運動，迄今已奮鬥30多年。

潘安全說，馬卡道族未獲國家承認為原住民族，依舊是一群沒有名字的人。憲法法庭第17號判決文提到的「同屬台灣南島語系之其它原住民族」認定要件，馬卡道族群保有文化特徵、客觀紀錄、族群認同，因此提出民族認定請。

目前屏東有9個部落組成「馬卡道族跨部落聯盟」為正名運動努力，其中加蚋埔、老埤、加匏朗3個部落的年度傳統祭典已為縣定文化資產，每年秋季舉辦。萬金、赤山、中林、箕湖、獅頭、餉潭6個聚落，透過原民會平埔活力計畫致力於文化復振工作

今天舉辦遞交民族認定申請書儀式，由潘安全代表，向原住民族委員會綜合規劃處處長雅柏甦詠．博伊哲努遞交申請書。他說，受理後會進行語言文化和祭儀傳承調查，彙整後進行審議，通過再報呈行政院核定，成為新的原住民族。目前有7個平埔族提出申請，都在審理中，希望1年內完成審議。