思覺失調丟工作 長效針劑助重返職場

現年五十歲的阿如深受思覺失調症所苦，廿年前出現妄想、幻想，懷疑被跟蹤，也不信任家人，無法工作，最後因為自殘，被護送就醫。後續因未能規律用藥，病況加劇，也與先生離婚，只能靠娘家照顧。約八年前使用長效針劑後，逐漸減少幻覺，回復社會功能，現已重返職場。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪表示，思覺失調症好發於廿至三十歲，病友因大腦多巴胺分泌異常，造成思考與感知功能失衡，症狀為妄想、幻覺幻聽、思緒混亂等。一旦發病，若未及早介入或中斷治療，大腦失衡狀況反覆發生，容易復發，導致腦部損傷，進而影響認知功能，甚至提高日後失智風險。

北市聯醫松德院區教學研究部主任陳文瑩指出，思覺失調症病友健康狀態較差，死亡率以較高，但研究發現，個案如果能夠居家治療，就可大幅減少再住院率，持續使用長效針劑，則有助減少死亡風險。

健保資料顯示，思覺失調症病友接受長效針劑治療，住院風險可降低六成、半年內精神科急性病房再住院風險降低六成，急診風險降低四成、治療後兩年死亡風險減少四成。為此，近三年來，健保署每年編列二十七億元獨立預算，以期病友及早接受長效針劑治療，預防疾病復發。

台北市立聯合醫院松德院區社區精神科主任陳柏妤指出，以往認為，病人不願規律服藥，醫師才會開立長效針劑，但近年治療趨勢將針劑視為第一線用藥，且愈早期使用，療效愈好，因此，使用占比逐年提高。

台灣社會與社區精神醫學會理事長歐陽文貞表示，國內外實證研究顯示，藥效愈久的長效針劑，愈能維持體內有效藥物濃度，降低復發風險，讓更多病友回歸社區。目前長效針劑有多種施打頻率，從有兩周至六個月，可供選擇，在醫師評估下，選擇適合患者的劑型。