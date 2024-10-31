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颱風進逼菜價漲 青蔥每公斤衝破300元

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
隨著強颱康芮颱風進逼，台北市農產運銷公司統計，昨每公斤菜價四十八點二元，均價比颱風來襲前貴了五元，預期菜價仍將進一步上揚。 聯合報系資料照片
隨著強颱康芮颱風進逼，台北市農產運銷公司統計，昨每公斤菜價四十八點二元，均價比颱風來襲前貴了五元，預期菜價仍將進一步上揚。 聯合報系資料照片

強颱康芮颱風進逼，菜價因預期心理而上升，台北市農產運銷公司統計，昨北市蔬菜到貨量一五四五噸，進貨量略少於前日，每公斤菜價四十八點二元，均價比颱風來襲前貴了五元，預期菜價仍將進一步上揚。農糧署表示，已請農民團體待命，適時釋出滾動倉儲的冷藏蔬菜，以供調度。

北農統計，昨葉菜、花瓜果蔬菜幾乎全面漲價，品質較好的空心菜每公斤批發價九十二元、萵苣菜七十五元、地瓜葉六十五元、青椒一八五元、番茄一六五元、苦瓜一二五元、茄子八十一元，青蔥價格衝到三百元。

北農分析，市況因康芮颱風將近且到貨量減少，承銷人預期心裡下購買意願增高，葉菜類價格漲多跌少，甘藍到貨量約四一五噸，價格持平，大白菜到貨量七十七噸，價格上漲九元。

農糧署副署長姚志旺表示，目前高麗菜苗供苗量超過六○○萬株，但颱風將影響已種下的菜苗生長狀況，高麗菜約在兩到三個月後就可陸續採收，但屆時已接近農曆春節，在節慶效應下，將再評估後續的銷售量。由於颱風過後將出現災損，已請農民團體釋出滾動倉儲的冷藏蔬菜。

北農 康芮颱風 菜價

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