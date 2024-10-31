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抽獎爆爭議／高雄稅捐處 50人中獎…15人姓彭8人姓陳

聯合報／ 記者郭韋綺胡瑞玲／連線報導
高雄稅捐稽徵處遊戲設計不周全，被投機民眾大鑽漏洞拿獎，重複中獎率高，立即公告每人限領一次獎補破網。記者郭韋綺／翻攝
高雄稅捐稽徵處遊戲設計不周全，被投機民眾大鑽漏洞拿獎，重複中獎率高，立即公告每人限領一次獎補破網。記者郭韋綺／翻攝

財政部雲端發票抽獎爆爭議，高雄市稅捐稽徵處也被網友揪出，今年八月稅務突擊隊闖關遊戲得獎名單中，五十名抽中二百元禮券的得獎者有十五名彭家人、八名陳家人，中獎重複度高，網友開酸「太玄了、公部門都這樣在辦活動？」

網友說，五十名中獎者信箱非常相似，都跟Lync.h、victorpeng、NimsNad、Denise有關，質疑根本是幽靈帳號。

高雄稅捐處表示，大獎沒這種現象，只有二百元禮券小獎出現這狀況，稅捐處之前發現異狀，立即公告得獎者每人限得獎一次、擇優給獎，且領獎須核對身分資料。稅捐處研判，可能有人以搶票程式下去跑遊戲，鑽漏洞拿獎。

另外，高鐵抽獎也出現大批「彭家軍」，電子信箱與姓名有固定邏輯，首周中獎名單中，由「victorpeng」組合排列的信箱約有八個，質疑是同一人以不同電子郵件參加抽獎。高鐵表示，「高鐵旅行百百派–高鐵半價券周周抽」活動於二○二二年舉辦，獎項為半價乘車票兌換券一張，每周抽出一百名，共六百名，未限制重複參加，但每人每周以中獎乙次為限；以電腦亂數隨機抽獎，並有律師全程見證。

家人 高鐵

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