遏止黃牛 李遠：補助業者實名購票

周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」，國民黨立委擬提案修文創法，規定大型活動於公有場館售票應採實名制。

對此，文化部長李遠表示，過去文化部都是採勸說和補助經費等方式，鼓勵主辦單位採實名制與抽票制，「但不能勉強」，如果不行再來考慮修法。

立委葉元之質疑，周杰倫演唱會引發黃牛票問題後，文化部接獲多少檢舉案？之前文化部曾表態要修法，修法方向為何？

文化部回應，目前已受理兩千七百件，後續也將與地方政府研議針對所轄大型場館設計實名制入場規範或優惠。

李遠表示，文化部曾多次邀集相關單位研商，但實名制牽涉地方政府執行量能、業者配合意願及實際效益、影響消費者退票權益等，將再持續諮詢意見，評估合宜的推動方式；或是就資料查調權等研議納入法律規範。目前文化部是以鼓勵與補助經費的方式勸導主辦單位採實名制。

至於是否代表未來售票活動將修法採實名制？李遠表示「當然不是這個意思」。文化部會與地方政府研議所轄的大型場館設計實名制入場規範和優惠，並給予補助，提升業者採行實名制售票的意願。