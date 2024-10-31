快訊

蘋果新品第3發！M4版MacBook Pro升級未漲價僅1機型變貴 續航24小時看8特色

聽新聞
0:00 / 0:00

遏止黃牛 李遠：補助業者實名購票

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票遭秒殺，網路出現30萬元天價黃牛票，再度掀起實名制呼聲。 圖／杰威爾提供
周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票遭秒殺，網路出現30萬元天價黃牛票，再度掀起實名制呼聲。 圖／杰威爾提供

周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」，國民黨立委擬提案修文創法，規定大型活動於公有場館售票應採實名制

對此，文化部長李遠表示，過去文化部都是採勸說和補助經費等方式，鼓勵主辦單位採實名制與抽票制，「但不能勉強」，如果不行再來考慮修法

立委葉元之質疑，周杰倫演唱會引發黃牛票問題後，文化部接獲多少檢舉案？之前文化部曾表態要修法，修法方向為何？

文化部回應，目前已受理兩千七百件，後續也將與地方政府研議針對所轄大型場館設計實名制入場規範或優惠。

李遠表示，文化部曾多次邀集相關單位研商，但實名制牽涉地方政府執行量能、業者配合意願及實際效益、影響消費者退票權益等，將再持續諮詢意見，評估合宜的推動方式；或是就資料查調權等研議納入法律規範。目前文化部是以鼓勵與補助經費的方式勸導主辦單位採實名制。

至於是否代表未來售票活動將修法採實名制？李遠表示「當然不是這個意思」。文化部會與地方政府研議所轄的大型場館設計實名制入場規範和優惠，並給予補助，提升業者採行實名制售票的意願。

修法 實名制 文化部

延伸閱讀

周杰倫大巨蛋還有票！突宣布加賣這區 搶票時間曝光

幫歌迷父搶到周杰倫門票卻被嫌 他嘆「不值得」…網安慰：典型台灣爸爸

離譜！網友開價「1500萬房子」 換6張周杰倫演唱會票

台灣母語都已「住進病房」李遠：文化部公平對待每種語言

相關新聞

財政部雲端發票抽獎 1周內查有無舞弊

財政部鼓勵消費者使用雲端發票推出的「雲端種樹趣ｅ起集點樹」活動，有四人重複中大獎；立法院財政委員會昨天通過臨時提案，要求...

無照駕駛致嚴重死傷 擬終身禁考照

近年來無照駕駛事故頻傳，交通部昨天表示，研議加重無照駕駛罰則，罰鍰上限從現行二萬四千元，提高至三萬六千元、車輛當場移置保...

健康主題館／晚期肺癌年輕化

藝人汪建民日前因晚期肺癌離世，享年59歲，因正值壯年，震驚各界。「我還能工作嗎？」「剩下多少時間？」「小孩還小怎麼辦？」...

遏止黃牛 李遠：補助業者實名購票

周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」，國民黨立委擬提案修文創法，規定大型活動於公有場館售票應採實名制。

抽獎爆爭議／數學老師：合理懷疑程式漏洞

財政部「雲端種樹趣ｅ起集點樹」三次抽獎，四個人各抽中兩個大獎，北市南港高中數學老師邱健銘說，假設每人有二、三千次抽獎機會...

抽獎爆爭議／高雄稅捐處 50人中獎…15人姓彭8人姓陳

財政部雲端發票抽獎爆爭議，高雄市稅捐稽徵處也被網友揪出，今年八月稅務突擊隊闖關遊戲得獎名單中，五十名抽中二百元禮券的得獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。