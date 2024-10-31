濟生特調咖哩粉含蘇丹紅 流入9縣市

蘇丹紅風暴又起。新北市衛生局抽驗發現，濟生公司斗六廠生產的「飛馬牌特調咖哩粉」（效期2026.05.06）檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，已賣到9縣市。雲林縣衛生局昨到工廠稽查，發現特調咖哩粉流向雲林縣另一家食品公司，已全數用罄，將追蹤產品流向。

雲林縣衛生局表示，業者曾自主管理送驗該產品原料薑黃，未檢出蘇丹色素，其餘原料由新莊廠生產供應，有待北市府再追查。濟生公司決定向新北市府申請複驗，北市府將視結果決定是否開罰。

新北衛生局近兩月抽驗製造業、團膳及販售通路等辣椒粉、胡椒粉及咖哩粉19件，其中1件檢出蘇丹色素1號，經查是使用濟生公司咖哩粉，移請北市衛生局追查，發現已流入9縣市，包括北市、新北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮，並請雲林縣衛生局稽查生產工廠，確認原料來源。

新北衛生局說，一家食品廠使用特調咖哩粉26盒製成餐食，剩餘庫存32盒全數下架；該食品廠供應新北5所學校，未使用這批調味料。

北市衛生局指出，已通知各縣市衛生局命轄區業者回收下架。雲林衛生局昨到斗六廠稽查，半成品尚有餘料13.8公斤，令業者專區保管，並查出特調咖哩粉流向雲林另1家食品公司，已全數用罄，將追蹤產品流向。

雲林縣衛生局表示，業者曾送驗特調咖哩粉原料薑黃，未檢出蘇丹色素，但製成成品後未送檢，產品使用的原料香純香菇精及丁香，都由新莊廠負責生產供應，其餘原料則由台北總公司採購後送由斗六廠負責生產加工，該案再移回台北進一步追查。

至於今年該工廠曾因辣椒粉出問題遭移送法辦，雲林地檢署表示，仍在偵辦中。