外送運價開會 草案被批太模糊

交通部日前預告修法，明定機車外送平台費率公式，引發爭議。交通部公路局昨下午邀消基會、平台業者等相關單位開會。據了解，消基會主張，跟消費者有關的所有訊息都應透明公開，依據和計算必須明確；外送工會則認為，現行草案內容太過模糊，名詞、適用對象、關係人應先定義清楚。

對此，公路局表示，外送服務涉及外送平台、消費者、外送員、店家、政府機關等單位，昨邀集五方開會。將參採各方意見納入參考，檢討修正後再邀集相關單位討論。

公路局表示，與會代表均有共識，對於外送運費如何合理收取，應就五方關係有更清楚的界定及說明，另對修正草案中，包含名詞定義、適用對象及關係人應有更清楚的定義。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，現行草案內容太過模糊，昨天會議結論是要求交通部針對規範對象定義清楚，希望公開透明保障外送員跟平台關係、平台跟消費者運費。此外，外送產業有很多不同利害關係人，也建議應該回到專法處理。

消基會董事長吳榮達表示，草案內容不夠周詳，本身也有許多問題。他舉例，等待費的計價，本以為是外送員等待消費者拿外送商品的時間，沒想到連外送員等待業者備餐的時間也算在等待費中，太不合理。立法規定外送平台的服務費讓價格透明化，是必須的，但其依據和計算必須明確。消基會支持立專法做全方面的關照。

交通學者李克聰昨參與會議後表示，這次修法影響層面很多，甚至涉及勞動部、數位發展部等六部會的相關配套，公路局昨天初步將各方面臨問題收集起來，後續須找出平衡點再修正草案提出，擇期再開會。他也說，昨天會議氣氛不錯，就是各自表達意見的場合。