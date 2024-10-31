聽新聞
0:00 / 0:00

外送運價開會 草案被批太模糊

聯合報／ 記者周湘芸陳宛茜／台北報導
交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。本報資料照
交通部預告修法明定機車外送平台費率公式，可加收等待費、樓層費與夜間加成運費等，引發討論。本報資料照

交通部日前預告修法，明定機車外送平台費率公式，引發爭議。交通部公路局昨下午邀消基會、平台業者等相關單位開會。據了解，消基會主張，跟消費者有關的所有訊息都應透明公開，依據和計算必須明確；外送工會則認為，現行草案內容太過模糊，名詞、適用對象、關係人應先定義清楚。

對此，公路局表示，外送服務涉及外送平台、消費者、外送員、店家、政府機關等單位，昨邀集五方開會。將參採各方意見納入參考，檢討修正後再邀集相關單位討論。

公路局表示，與會代表均有共識，對於外送運費如何合理收取，應就五方關係有更清楚的界定及說明，另對修正草案中，包含名詞定義、適用對象及關係人應有更清楚的定義。

全國外送產業工會理事長陳昱安指出，現行草案內容太過模糊，昨天會議結論是要求交通部針對規範對象定義清楚，希望公開透明保障外送員跟平台關係、平台跟消費者運費。此外，外送產業有很多不同利害關係人，也建議應該回到專法處理。

消基會董事長吳榮達表示，草案內容不夠周詳，本身也有許多問題。他舉例，等待費的計價，本以為是外送員等待消費者拿外送商品的時間，沒想到連外送員等待業者備餐的時間也算在等待費中，太不合理。立法規定外送平台的服務費讓價格透明化，是必須的，但其依據和計算必須明確。消基會支持立專法做全方面的關照。

交通學者李克聰昨參與會議後表示，這次修法影響層面很多，甚至涉及勞動部、數位發展部等六部會的相關配套，公路局昨天初步將各方面臨問題收集起來，後續須找出平衡點再修正草案提出，擇期再開會。他也說，昨天會議氣氛不錯，就是各自表達意見的場合。

外送員 消基會 消費者

延伸閱讀

首場外送運價修正草案會議 各方籲運費、名詞定義清楚

不滿外送加點白飯30元太貴…男家門口飆6字國罵 判無罪原因曝

外送5年最扯單量…他嘆「1小時都沒單怎生存」 網：重返職場也難適應

網炸鍋！ 麥當勞「獵人 BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

相關新聞

財政部雲端發票抽獎 1周內查有無舞弊

財政部鼓勵消費者使用雲端發票推出的「雲端種樹趣ｅ起集點樹」活動，有四人重複中大獎；立法院財政委員會昨天通過臨時提案，要求...

無照駕駛致嚴重死傷 擬終身禁考照

近年來無照駕駛事故頻傳，交通部昨天表示，研議加重無照駕駛罰則，罰鍰上限從現行二萬四千元，提高至三萬六千元、車輛當場移置保...

健康主題館／晚期肺癌年輕化

藝人汪建民日前因晚期肺癌離世，享年59歲，因正值壯年，震驚各界。「我還能工作嗎？」「剩下多少時間？」「小孩還小怎麼辦？」...

康芮暴風圈進入東部、高雄以南陸地 台東14級強風告警

強颱康芮昨晚間9時觸陸，預計今天下午自南花蓮至台東一帶登陸，根據中央氣象署今天凌晨2時30分最新颱風警報，暴風圈已進入台...

外送運價開會 草案被批太模糊

交通部日前預告修法，明定機車外送平台費率公式，引發爭議。交通部公路局昨下午邀消基會、平台業者等相關單位開會。據了解，消基...

遏止黃牛 李遠：補助業者實名購票

周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」，國民黨立委擬提案修文創法，規定大型活動於公有場館售票應採實名制。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。