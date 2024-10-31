無照駕駛致嚴重死傷 擬終身禁考照

近年來無照駕駛事故頻傳，交通部昨天表示，研議加重無照駕駛罰則，罰鍰上限從現行二萬四千元，提高至三萬六千元、車輛當場移置保管，致人重傷或死亡終身不得考領駕照，最快十一月送至行政院核定。

不過交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，重罰只是治標，應從根本上去防治，像是未成年無照駕駛，家長或監護人也應加重處罰。現行只需上道安講習根本不痛不癢，若沒有從最能管理駕駛人的監護人做有效防治，未來還是會發生類似事件，無照者還是會繼續心存僥倖上路。

今年二月，彰化縣伸港鄉發生陳姓小姊妹遭七十四歲無照蕭姓老翁開車撞上，姊妹倆先後離世；台北市近期則發生未成年少年無照駕駛撞進臭豆腐攤，釀三死兩傷；台中市近日也發生無照男子開著家人租來的ＢＭＷ撞上行人，引發外界批評無照駕駛罰則過輕。

根據交通部統計，台灣每年卅、四十萬件交通事故中，大約有五萬件為無照駕駛，平均每年造成六百多人死亡、六萬多人受傷，是酒駕釀成死傷的六倍。

交通部長陳世凱表示，近日無照駕駛在社會引起討論，大家深惡痛絕，交通部去年已有提出修法加重罰則，但明顯效果不夠好，今年希望再加重，修法後也要求同步移置車輛至保管處所，希望十一月底前在交通部完成法制作業，並送到行政院。

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，此次研議加重無照駕駛罰則，涵蓋機車及汽車，駕駛人罰鍰上限從兩萬四千元提升至三萬六千元，吊扣牌照從一個月提高至三個月，五年內累犯兩次，吊扣牌照提高至六個月，五年內累犯三次以上者，提高至一年。

林福山表示，一旦無照駕駛，車輛當場移置保管、吊扣期滿始得領回車輛。致人重傷或死亡，從現行禁考四年，提高至終身不得考領。

他也說，若致人死亡者經過十二年、致人重傷者經十年完全沒有騎開車，仍可考照，但今天起高風險駕駛管理上路，若致人重傷、死亡者要恢復考照，每次只發一年駕照，觀察期六年。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，在執法密度不夠的情況下，對於無照駕駛提高罰則未必有用，建議除了提高罰則以外，也應該要加強教育，或比照日本，用年齡分級方式，對車種、速度做出限制。

交通部昨也公布八月的道安數據，總計二四五死，較去年同期增加四十五人，增幅為今年單月新高，其中機車、高齡者、行人及兒少死亡均增加。

陳世凱表示，八月數字確實提升，主因是去年八月剛好是全年死亡數最低。路政及道安司長黃運貴指出，已將機車及高齡者列為防制重點。