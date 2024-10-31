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健康你我他／跟小朋友說故事 收到禮物好感動

聯合報／ 文／老徐（北市中正）
人生後半場，仍能保有動力更新自己，真是太幸福了。圖／老徐提供
人生後半場，仍能保有動力更新自己，真是太幸福了。圖／老徐提供

剛退休時周休7日，睡到自然醒，讀書、畫畫、寫作、運動，歲月靜好，心中有點不踏實。雖不擅交際，但也不願孤老下半生，想找個刺激的差事來挑戰一下。思量之後，還有什麼比在滿室書香中給小朋友說故事更好的差事呢？

報名後經過甄試獲錄取，接受線上6小時志工基礎訓練。我花一整天狠作筆記並通過考試，對服務內涵及倫理更深入了解，接著是兩天的特殊集中訓練。培訓講師使出渾身解數帶領我們認識繪本及說故事技巧，之後到現場歷練，先觀摩、實習，老師傾囊相授，再參與試用4次。初上台時，幾十雙眼睛看著我，腦袋瞬間當機，想挖個洞鑽進去。

半年後，正式粉墨登場。從一開始的唱跳走音、同手同腳，逐漸融入故事角色，一下是大野狼，一下是小貓咪，不時來個假摔、裝可憐的浮誇動作，一場演出下來，汗流浹背，情緒高漲。

除廣蒐資料、熟記劇情、反覆演練外，最考驗的是現場發生爭吵或喧嘩，需要反應靈活，見招拆招，3秒內抓回注意力。一連串的挑戰，從跌跌撞撞、自我懷疑能力不足，到漸入佳境，身體大腦不斷被活化，造就2.0版的我。

收到小粉絲送給我手繪的圖畫，滿滿是愛心，讓我感動不已。燈光猶在，幕尚未拉下。人生後半場，仍能保有動力更新自己，真是太幸福了。

愛心 朋友 貓咪

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