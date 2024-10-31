食在營養／秋天吃栗子 降血壓消水腫 減重首選

秋末冬初，開始盛產栗子，其營養價值高，富含維生素B、C及鉀、鎂、膳食纖維等營養成分。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，栗子鉀含量非常高，每100克含758毫克的鉀，是香蕉的2倍之多，有助於降血壓、消水腫；膳食纖維含量也超高，多達10.4克，促進腸胃健康，是減重族群首選。

栗子雞湯 製表╱廖靜清

徐佳靖表示，栗子屬於「殼斗科」植物，有堅硬外殼，去殼之後的果肉，吃起來綿密鬆軟，是低升糖的澱粉類食物，更含有優質油脂與蛋白質。對於想減重的人，可適量食用栗子取代部分白飯，熱量低且能增加飽足感。

栗子的膳食纖維成分，是腸道好菌的養分，可維護腸道健康，更能增加糞便含水量，幫助排便順暢、預防便祕。不過，徐佳靖提醒，栗子的高纖特性對腸胃敏感的人來說，吃多容易脹氣，胃炎、胃潰瘍患者要避免食用。

栗子的鉀含量較高，能排除體內多餘鹽分、調節血壓，可降低心血管疾病風險。但徐佳靖提醒，腎臟病患者只能少量食用，因為鉀、蛋白質含量高的食物，對腎友來說負擔較大，因排除鉀離子的能力下降，累積在體內容易發生高血鉀。

市面上較少見新鮮的栗子，嘉義縣中埔鄉是台灣唯一大面積種植黃金板栗的鄉鎮，買來之後可水煮或蒸熟；一般超商或賣場有販售去殼甘栗，方便烹煮料理。徐佳靖說，12顆栗子等於1碗飯，建議可依比例來控制食量，並替換掉主食，但每次食用最多8至10顆。

販售南北貨的店家也有乾的栗子，徐佳靖推薦，可用1比1的比例煮栗子飯，或自製栗子雞湯，秋冬養生對身體有很大的滋補效果。