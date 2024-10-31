快訊

蘋果新品第3發！M4版MacBook Pro升級未漲價僅1機型變貴 續航24小時看8特色

聽新聞
0:00 / 0:00

食在營養／秋天吃栗子 降血壓消水腫 減重首選

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
栗子可助排便、預防便祕。圖／123RF
栗子可助排便、預防便祕。圖／123RF

秋末冬初，開始盛產栗子，其營養價值高，富含維生素B、C及鉀、鎂、膳食纖維等營養成分。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，栗子鉀含量非常高，每100克含758毫克的鉀，是香蕉的2倍之多，有助於降血壓、消水腫；膳食纖維含量也超高，多達10.4克，促進腸胃健康，是減重族群首選。

栗子雞湯 製表╱廖靜清
栗子雞湯 製表╱廖靜清

徐佳靖表示，栗子屬於「殼斗科」植物，有堅硬外殼，去殼之後的果肉，吃起來綿密鬆軟，是低升糖的澱粉類食物，更含有優質油脂與蛋白質。對於想減重的人，可適量食用栗子取代部分白飯，熱量低且能增加飽足感。

栗子的膳食纖維成分，是腸道好菌的養分，可維護腸道健康，更能增加糞便含水量，幫助排便順暢、預防便祕。不過，徐佳靖提醒，栗子的高纖特性對腸胃敏感的人來說，吃多容易脹氣，胃炎、胃潰瘍患者要避免食用。

栗子的鉀含量較高，能排除體內多餘鹽分、調節血壓，可降低心血管疾病風險。但徐佳靖提醒，腎臟病患者只能少量食用，因為鉀、蛋白質含量高的食物，對腎友來說負擔較大，因排除鉀離子的能力下降，累積在體內容易發生高血鉀。

市面上較少見新鮮的栗子，嘉義縣中埔鄉是台灣唯一大面積種植黃金板栗的鄉鎮，買來之後可水煮或蒸熟；一般超商或賣場有販售去殼甘栗，方便烹煮料理。徐佳靖說，12顆栗子等於1碗飯，建議可依比例來控制食量，並替換掉主食，但每次食用最多8至10顆。

販售南北貨的店家也有乾的栗子，徐佳靖推薦，可用1比1的比例煮栗子飯，或自製栗子雞湯，秋冬養生對身體有很大的滋補效果。

減重 蛋白質

延伸閱讀

脂肪肝消失了！她沒運動靠早餐吃2食物瘦5公斤 醫曝成功原因

兒茶素比綠茶還多！抹茶8大超狂好處，減重、失眠、抗憂鬱都要喝

英醫師建議「快速減重飲食法」 肥胖、二型糖尿症狀可獲健康改善！

吃什麼可以助排便？當令蔬果膳食纖維十大排行，第一名建議連籽一起吃！

相關新聞

財政部雲端發票抽獎 1周內查有無舞弊

財政部鼓勵消費者使用雲端發票推出的「雲端種樹趣ｅ起集點樹」活動，有四人重複中大獎；立法院財政委員會昨天通過臨時提案，要求...

無照駕駛致嚴重死傷 擬終身禁考照

近年來無照駕駛事故頻傳，交通部昨天表示，研議加重無照駕駛罰則，罰鍰上限從現行二萬四千元，提高至三萬六千元、車輛當場移置保...

健康主題館／晚期肺癌年輕化

藝人汪建民日前因晚期肺癌離世，享年59歲，因正值壯年，震驚各界。「我還能工作嗎？」「剩下多少時間？」「小孩還小怎麼辦？」...

遏止黃牛 李遠：補助業者實名購票

周杰倫演唱會引發「黃牛之亂」，國民黨立委擬提案修文創法，規定大型活動於公有場館售票應採實名制。

抽獎爆爭議／數學老師：合理懷疑程式漏洞

財政部「雲端種樹趣ｅ起集點樹」三次抽獎，四個人各抽中兩個大獎，北市南港高中數學老師邱健銘說，假設每人有二、三千次抽獎機會...

抽獎爆爭議／高雄稅捐處 50人中獎…15人姓彭8人姓陳

財政部雲端發票抽獎爆爭議，高雄市稅捐稽徵處也被網友揪出，今年八月稅務突擊隊闖關遊戲得獎名單中，五十名抽中二百元禮券的得獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。