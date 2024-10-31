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心房顫動易中風 微創手術降風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
心房顫動是常見的心律不整，心跳忽快忽慢，易形成血栓，增加中風風險。圖／123RF
心房顫動是常見的心律不整，心跳忽快忽慢，易形成血栓，增加中風風險。圖／123RF

心房顫動是常見的心律不整疾病，即使沒有明顯症狀，久了會使心臟功能變差，容易導致心臟衰竭，或是血流不順、形成血栓，進而引發心肌梗塞或腦中風。桃園長庚副院長葉集孝表示，研究顯示，心房顫動患者的中風風險是一般人的5倍，心房顫動發生率會隨年齡增加而提高，尤其是65歲以上族群，且男性患病率高於女性。

據衛福部統計，2020年台灣約有14萬人被診斷為心房顫動，2022年心房顫動的盛行率約為1.5%，數據逐年增加中。葉集孝指出，除了高齡是罹患心房顫動的一大原因，有高血壓、肥胖、左心房肥大的人也較容易發生心房顫動。

長庚醫院外科教授陳紹緯呼籲，民眾如果有心悸、胸悶、呼吸困難、無力等不適，應盡早就醫檢查，把握治療黃金期。心房顫動對健康有相當大的威脅，尤其老年人口比率逐漸提高，心房顫動患者的比率也隨之增加，是造成中風與猝死的健康隱憂。

心房顫動與其他疾病一樣，「及早發現、及早治療」是關鍵。林口長庚醫院手術示範中心與美國AtriCure合作，連續舉辦二屆的心房顫動迷宮手術（COX-MAZE IV）示範課程，積極參與全球最大規模的心臟外科臨床試驗。並且2022年引進新式左心耳夾，提供心房顫動微創治療選擇，迄今已完成超過150例左心耳閉合手術。

心房顫動的治療，林口長庚獲美國原廠AtriCure青睞，由林口長庚院長陳建宗代表簽署合作備忘錄（MOU），攜手成為亞太地區訓練中心，展開深度合作。

手術 腦中風 長庚

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